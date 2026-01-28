200 de suporteri ai lui PAOK au mers la locul accidentului teribil din Timiș. Gestul făcut în memoria victimelor - Antena Sport

200 de suporteri ai lui PAOK Salonic au rămas în România și au adus un omagiu victimelor din teribilul accident produs în județul Timiș, în apropierea orașului Lugoj. Șapte fani ai echipei din Grecia au murit și alți trei au fost răniți după ce microbuzul în care se aflau s-a ciocnit de un tir în momentul în care a încercat să efectueze o depășire.
Suflarea de suporteri ai lui PAOK Salonic este marcată în aceste zile de accidentul petrecut în România în care au fost implicați 10 fani ai echipei elene. Microbuzul în care se aflau victimele venea din Grecia și se îndrepta spre Franța, unde formația antrenată de Răzvan Lucescu urmează să o întâlnească pe Olympique în ultima etapă din Europa League.
Gestul făcut de 200 de suporteri ai lui PAOK
La aflarea veștii teribile legate de accident, un grup de 200 de suporteri ai lui PAOK a venit în județul Timiș, fiind transportat în patru autocare. Fanii echipei au mers la Spitalul Județean din Timișoara, pentru a vedea în ce stare sunt persoanele rănite în urma accidentului. Recent, Ministrul Sănătății a declarat că toți cei trei răniți sunt în stare stabilă.
Cei 200 de fani au mers și la locul accidentului produs lângă Lugoj și au făcut un gest în memoria oamenilor pe care i-au pierdut. Asemenea lui Răzvan Lucescu și jucătorilor săi, suporterii au lăsat steaguri și fulare peste resturile de pe marginea drumului DN6, potrivit gazzetta.gr.
PAOK va avea tribuna oaspeților închisă la meciul cu Olympique Lyon din Europa League, care va avea loc joi de la ora 22:00.
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist, a dezvăluit presa din Grecia. Suporterii au condus pe rând.
Patronul firmei care le-a închiriat suporterilor microbuzul nu se afla în Grecia în momentul tragediei, dar s-a întors imediat din străinătate când a aflat de teribilul accident rutier.
”Suntem în stare de șoc. Nu ne vine să credem. Șapte copii au fost luați pe nedrept. Am vorbit imediat (n.r.: cu angajatul său care le-a închiriat microbuzul fanilor lui PAOK). Și el este devastat. Copiii aveau vârsta lui”, a declarat patronul firmei de închirieri, citat de protothema.gr.
Microbuzul fusese închiriat din oraşul elen Edessa. Fanii lui PAOK au optat pentru un microbuz fără şofer profesionist. E neclar de ce au ales un drum prin România, având în vedere că varianta cea mai rapidă ar fi ocolit ţara noastră. Din Edessa până la Lyon sunt 2.109 kilometri, pe ruta Grecia-Bulgaria-Serbia-Croaţia-Franţa. Drumul respectiv are o durată de peste 21 de ore. Nu este exclus ca fanii să se fi rătăcit, în drumul lor spre Lyon.
