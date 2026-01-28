Anunţul ministrului Sănătăţii despre starea fanilor lui PAOK răniţi în accidentul teribil din Timiş! - Antena Sport

Ministrul Sanătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, miercuri dimineaţă, că a fost în contact direct permanent cu omologul său din Grecia, după accidentul din judeţul Timiş, în care şapte cetăţeni greci şi-au pierdut viaţa, iar alţi trei au fost răniţi. Doi dintre răniţi au 20 de ani, iar al treilea 28, toţi suferind leziuni multiple, dar sunt stabili.
”Transmit, înainte de toate, condoleanţe familiilor îndoliate şi tuturor celor afectaţi de tragicul accident rutier din localitatea Lugojel. În urma evenimentului, au fost înregistrate 10 victime, dintre care, din păcate, 7 persoane şi-au pierdut viaţa. Am fost în contact direct cu ministrul Sănătăţii din Grecia, având în vedere că persoanele implicate sunt cetăţeni greci, pentru coordonarea situaţiei şi informarea corectă a autorităţilor”, a transmis, miercuri dimineaţă, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
Cei 3 fani ai lui PAOK răniţi în accidentul din Timiş, în stare stabilă
Acesta a precizat că la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara au fost transportaţi 3 pacienţi de sex masculin, cu vârste de 20, 20 şi 28 de ani, care au rămas internaţi.
Ministrul a precizat care este starea victimelor:
• 1 pacient la Politraumatologie (Casa Austria) – politraumatisme multiple şi contuzii pulmonare bilaterale
• 1 pacient la Ortopedie – fractură aripă sacrată
• 1 pacient la Neurochirurgie – hemoragie subarahnoidiană minimă şi policontuzii
”În urma stabilizării şi evaluărilor medicale, pacienţii sunt în prezent stabili hemodinamic, sub monitorizare continuă şi tratament de specialitate. Situaţia medicală rămâne dinamică şi este atent supravegheată de echipele medicale”, a mai transmis ministrul.
Rogobete a mulţumit personalului medical ”pentru intervenţia rapidă şi profesionistă într-un context extrem de dificil”.
Accidentul a avut loc marţi, în judeţul Timiş, fiind implicat un microbuz cu capacitate 8+1 în care se aflau 10 persoane, suporteri ai echipei de fotbal PAOK Salonic.
Aceştia erau în drum spre Franţa, unde echipa favorită va întâlni Olympique Lyon în Liga Europa.
Marţi seară, sute de suporteri ai echipei PAOK Salonic au sosit la Lugoj, pentru a vedea locul accidentului, ulterior deplasându-se la spitalul unde sunt internaţi cei trei răniţi.
Sute de suporteri ai lui PAOK, la Timişoara, pentru a se interesa de situaţia celor cei 3 răniţi. Ambasadoarea Republicii Elene a fost la spitalul în care sunt răniţii
Sute de suporteri ai echipei PAOK Salonic au sosit în cursul serii de marţi la Lugoj, pentru a vedea locul accidentului în care 7 bărbaţi au murit, iar alţi trei au fost răniţi. Ei s-au deplasat apoi la Spitalul Judeţean Timişoara, unde sunt internaţi cei răniţi.
Aproximativ 200 de suporteri ai echipei PAOK Salonic au ajuns cu autocarele la Timişoara, marţi seară, după tragedia de pe DN6, unde un microbuz care transporta microbişti spre Franţa, a fost implicat într-un accident rutier soldat cu 7 morţi şi 3 răniţi.
La Spitalul Judeţean Timişoara a ajuns şi ambasadoarea Republicii Elene la Bucureşti, Lili Evangelia Grammatika, care a mulţumit autorităţilor române pentru sprijin după accidentul de lângă Lugoj.
De asemenea, patru reprezentanţi ai suporterilor, însoţiţi de un medic, au mers să-l viziteze pe unul dintre cei 3 răniţi, cel care este în starea de sănătate cea mai bună.
