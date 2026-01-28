Anunţul ministrului Sănătăţii despre starea fanilor lui PAOK răniţi în accidentul teribil din Timiş! - Antena Sport

Rogobete a mulţumit personalului medical ”pentru intervenţia rapidă şi profesionistă într-un context extrem de dificil”.

Accidentul a avut loc marţi, în judeţul Timiş, fiind implicat un microbuz cu capacitate 8+1 în care se aflau 10 persoane, suporteri ai echipei de fotbal PAOK Salonic.

Aceştia erau în drum spre Franţa, unde echipa favorită va întâlni Olympique Lyon în Liga Europa.

Marţi seară, sute de suporteri ai echipei PAOK Salonic au sosit la Lugoj, pentru a vedea locul accidentului, ulterior deplasându-se la spitalul unde sunt internaţi cei trei răniţi.

Sute de suporteri ai lui PAOK, la Timişoara, pentru a se interesa de situaţia celor cei 3 răniţi. Ambasadoarea Republicii Elene a fost la spitalul în care sunt răniţii

Sute de suporteri ai echipei PAOK Salonic au sosit în cursul serii de marţi la Lugoj, pentru a vedea locul accidentului în care 7 bărbaţi au murit, iar alţi trei au fost răniţi. Ei s-au deplasat apoi la Spitalul Judeţean Timişoara, unde sunt internaţi cei răniţi.

Aproximativ 200 de suporteri ai echipei PAOK Salonic au ajuns cu autocarele la Timişoara, marţi seară, după tragedia de pe DN6, unde un microbuz care transporta microbişti spre Franţa, a fost implicat într-un accident rutier soldat cu 7 morţi şi 3 răniţi.

La Spitalul Judeţean Timişoara a ajuns şi ambasadoarea Republicii Elene la Bucureşti, Lili Evangelia Grammatika, care a mulţumit autorităţilor române pentru sprijin după accidentul de lângă Lugoj.

De asemenea, patru reprezentanţi ai suporterilor, însoţiţi de un medic, au mers să-l viziteze pe unul dintre cei 3 răniţi, cel care este în starea de sănătate cea mai bună.