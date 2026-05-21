Doar 3 antrenori au mai reușit asta. Unai Emery, într-un club select după ce a câștigat Europa League a 5-a oară

Andrei Nicolae Publicat: 21 mai 2026, 8:24

Unai Emery, după câștigarea Europa League cu Aston Villa / Profimedia

Unai Emery scrie istorie după ce a câștigat al cincilea trofeu Europa League din postura de anterior cu al treilea club diferit, de această dată cu Aston Villa. În urma triumfului de pe Beșiktaș Park, antrenorul spaniol a devenit unul dintre cel mai bine cotați tehnicieni de pe planetă pe plan european, ajungând la același nivel precum Mourinho, Ancelotti sau Trapattoni.

Aston Villa a surclasat-o miercuri seara pe Freiburg în finala Europa League și a câștigat primul ei trofeu european după o așteptare de 44 de ani. Tielemans, Buendia și Rogers au stabilit scorul final de la Istanbul, formația din Birmingham câștigând categoric, 3-0.

Unai Emery, printre cei mai buni tehnicieni în finale europene

Odată cu succesul echipei din Premier League, Unai Emery a atins o bornă remarcabilă. Ibericul a ajuns la cinci finale europene majore câștigate (trei cu Sevilla, una cu Villarreal și una cu Aston Villa) și i-a egalat la acest capitol pe Carlo Ancelotti, Jose Mourinho și Giovanni Trapattoni. Nimeni nu a câștigat mai multe astfel de meciuri decât cei care fac parte din acest club select.

Emery a câștigat doar trofee Europa League, devenind un specialist al competiției și fiind antrenorul cu cele mai multe astfel de trofee. Între 2014 și 2016, ibericul câștiga trei distincții la rând cu Sevilla (în finale cu Benfica, Dnepr și Liverpool), după care în 2021 a învins-o pe Manchester United alături de Villarreal, iar victoria cea mai recentă a fost cea de aseară, 3-0 contra lui Freiburg.

Emery a mai atins o bornă impresionantă după succesul de pe Beșitak Park, devenind doar al patrulea manager care să câștige un trofeu european major cu trei sau mai multe echipe, alăturându-se unor tehnicieni precum Mourinho, Benitez și Udo Lattek.

