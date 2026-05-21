Ce surpriză, înainte de Roland Garros! Cine e noul antrenor al lui Novak Djokovic. Anunţul făcut de sârb

Cu câteva zile înainte de a-şi începe cursa pentru al 25-lea titlu de Grand Slam, Novak Djokovic a anunţat în social media că fostul său adversar, Viktor Troicki, se alătură echipei sale. Fostul număr 12 mondial va fi de acum înainte antrenorul sârbului.
La aproape un an de la încheierea colaborării sale cu Andy Murray, numărul 4 mondial Novak Djokovic (care împlineşte 39 de ani peste două zile) a anunţat numele noului său antrenor, care este, de asemenea, un vechi adversar: Viktor Troicki.
Viktor Troicki, noul antrenor al lui Novak Djokovic
Deşi de un calibru inferior faţă de scoţian, Troicki a ajuns totuşi pe locul 12 mondial în iunie 2011 şi a câştigat 3 titluri ATP, ultimul în 2016. De asemenea, este căpitanul echipei de Cupa Davis a Serbiei din 2021.
Fostul jucător în vârstă de 40 de ani îl cunoaşte bine pe Djokovic, având în vedere faptul că s-au înfruntat de 14 ori. După ce a pierdut primul lor duel, în 2007, deţinătorul a 24 de titluri de Grand Slam nu a mai suferit nicio înfrângere în faţa celui care face acum parte din staff-ul său.
