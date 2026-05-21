Prinţul William, mesaj superb după victoria uriaşă a lui Aston Villa: “O seară incredibilă, felicitări enorme”

Dan Roșu Publicat: 21 mai 2026, 8:15

Prinţul William, la finala Europa League - Profimedia Images

Prinţul William, care a asistat la Istanbul la finala Europa League, este de părere că pentru Aston Villa a fost o seară incredibilă şi a transmis un mesaj pentru unul dintre jucătorii echipei engleze.

Prinţul William a încălcat din nou protocolul regal, fiind în extaz, în lojă, la fiecare gol marcat de favoriţii lui. Villa a trecut de Freiburg, cu 3-0.

“O seară incredibilă!! Felicitări enorme tuturor jucătorilor, echipei, staff-ului şi tuturor celor legaţi de club! 44 de ani de la ultimul trofeu european!

Un salut special pentru Boubacar Kamara, care a fost accidentat, dar este o parte integrantă a echipei noastre şi a ajutat la punerea bazelor acestui succes”, a spus prinţul William.

Prinţul William, “explozie” de bucurie în lojă, la finala Europa League

Prinţul William a fost mai mereu în tribune la meciurile lui Aston Villa din acest sezon european. Moştenitorul tronului britanic a fost protagonistul unor imagini asemănătoare şi în timpul semifinalei cu Nottingham Forest, chiar dacă atunci Aston Villa juca împotriva unei alte echipe engleze.

Mare iubitor al fotbalului, Prinţul William nu ţine cont de protocolul regal atunci când vine vorba de “sportul rege”. Protocolul regal recomandă ca alteţele să fie reţinute în public. În rest, el este un exemplu de ţinută şi conduită pentru familia regală britanică.

