Prinţul William, care a asistat la Istanbul la finala Europa League, este de părere că pentru Aston Villa a fost o seară incredibilă şi a transmis un mesaj pentru unul dintre jucătorii echipei engleze.

Prinţul William a încălcat din nou protocolul regal, fiind în extaz, în lojă, la fiecare gol marcat de favoriţii lui. Villa a trecut de Freiburg, cu 3-0.

Prinţul William, mesaj superb după victoria uriaşă a lui Aston Villa

“O seară incredibilă!! Felicitări enorme tuturor jucătorilor, echipei, staff-ului şi tuturor celor legaţi de club! 44 de ani de la ultimul trofeu european!

Un salut special pentru Boubacar Kamara, care a fost accidentat, dar este o parte integrantă a echipei noastre şi a ajutat la punerea bazelor acestui succes”, a spus prinţul William.

Prinţul William, “explozie” de bucurie în lojă, la finala Europa League

Prinţul William a fost mai mereu în tribune la meciurile lui Aston Villa din acest sezon european. Moştenitorul tronului britanic a fost protagonistul unor imagini asemănătoare şi în timpul semifinalei cu Nottingham Forest, chiar dacă atunci Aston Villa juca împotriva unei alte echipe engleze.