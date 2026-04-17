Tabloul semifinalelor Europa League! Anglia va avea echipă în marea finală de la Istanbul

Au rămas doar patru echipe în Europa League, după meciurile de joi seară, din sferturile de finală ale competiţiei. Braga, Freiburg, Nottingham Forest şi Aston Villa sunt echipele care vor lupta pentru calificarea în marea finală de la Istanbul.

Seara de joi nu a fost lipsită de emoţii şi intensitate, meciul care a ieşit în evidenţă fiind cel dintre Betis şi Braga, câştigat de formaţia portugheză cu 4-2, după o revenire spectaculoasă.

Tabloul semifinalelor Europa League. Finala va avea loc la Istanbul

În prima semifinală se vor întâlni Braga şi Freiburg. Dacă portughezii au trecut de Betis, Freiburg a învins o altă echipă din La Liga, Celta Vigo, formaţia lui Ionuţ Radu. Portarul român a avut o dublă de coşmar, nemţii câştigând cu 6-1 la general.

Cealaltă semifinală va fi 100% englezească. Aston Villa, echipă care a defilat în dubla cu Bologna, într-o dublă pe care a câştigat-o cu 7-1, o va întâlni pe Nottingham Forest în semifinalele Europa League. “Pădurarii” au trecut de FC Porto, la capătul unei duble extrem de echilibrate, câştigate cu 2-1 la general.

Partidele tur din semifinalele Europa League vor avea loc pe 30 aprilie, urmând ca meciurile decisive pentru ultimul act să se dispute pe 20 mai, la Istanbul, pe stadionul celor de la Besiktas.