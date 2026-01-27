Mesajul patronului lui PAOK, Ivan Savvidis, după tragedia din România în care 7 fani ai echipei sale au decedat! - Antena Sport

Patronul lui PAOK, Ivan Savvidis (66 de ani), a transmis un comunicat pe toate conturile de socializare ale echipei sale, după tragedia din România. În urma unui accident rutier cumplit petrecut în România, 7 fani ai lui PAOK, care se aflau într-un microbuz, au decedat. Suporterii lui PAOK se deplasau pe ruta Grecia – Franţa, la Lyon, acolo unde echipa antrenată de Răzvan Lucescu va întâlni în Europa League liderul competiţiei europene.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Devastat după pierderea fanilor echipei, Ivan Savvidis a transmis că se roagă pentru cei răniţi, care se luptă pentru viaţa lor în spital.

Ivan Savvidis: “O tragedie de nedescris”

“O tragedie de nedescris ne-a lovit astăzi ușa.

Sunt devastat de pierderea nedreaptă a tinerilor, fani ai echipei noastre iubite, care au călătorit pentru a fi alături de PAOK.

Doliu alături de familii și de milioanele de compatrioți ai noștri. Dumnezeu să-i odihnească.