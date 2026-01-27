Mesajul patronului lui PAOK, Ivan Savvidis, după tragedia din România în care 7 fani ai echipei sale au decedat! - Antena Sport

Patronul lui PAOK, Ivan Savvidis (66 de ani), a transmis un comunicat pe toate conturile de socializare ale echipei sale, după tragedia din România. În urma unui accident rutier cumplit petrecut în România, 7 fani ai lui PAOK, care se aflau într-un microbuz, au decedat. Suporterii lui PAOK se deplasau pe ruta Grecia – Franţa, la Lyon, acolo unde echipa antrenată de Răzvan Lucescu va întâlni în Europa League liderul competiţiei europene.
Devastat după pierderea fanilor echipei, Ivan Savvidis a transmis că se roagă pentru cei răniţi, care se luptă pentru viaţa lor în spital.
Ivan Savvidis: “O tragedie de nedescris”
“O tragedie de nedescris ne-a lovit astăzi ușa.
Sunt devastat de pierderea nedreaptă a tinerilor, fani ai echipei noastre iubite, care au călătorit pentru a fi alături de PAOK.
Doliu alături de familii și de milioanele de compatrioți ai noștri. Dumnezeu să-i odihnească.
Acești copii, copiii lui PAOK, sunt copiii noștri, sunt membri ai unei familii numeroase. Și facem totul pentru familia noastră și nu lăsăm pe nimeni singur.
Gândurile mele sunt alături de cei dragi. Mă rog ca totul să meargă bine pentru cei care au fost răniți și duc o luptă critică în aceste ore.
Ivan Savvidis”, a fost mesajul transmis de patronul lui PAOK, pe toate conturile de socializare ale echipei din Grecia.
PAOK, lovită de tragedie! 7 fani ai ei au decedat în accidentul din România
Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire.
“În încercarea de a reveni pe banda sa a acroşat o cisternă şi ulterior a intrat în coliziune cu un TIR, care se deplasa din sensul opus de circulaţie”, au precizat poliţiştii.
“În jurul orei 13:05 am fost solicitaţi să intervenim la un accident rutier pe E70 în apropierea localităţii Lugojel. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD şi un ATPVM (Autospecială de Transport Personal şi Victime Multiple)”, a anunţat, marţi, ISU Timiş.
