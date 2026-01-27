"Şocant! Ce tragedie!" Reacţia presei din Grecia după accidentul şocant în care 7 fani PAOK au murit în România - Antena Sport

Presa din Grecia a reacţionat după ce elenii au aflat că 7 fani ai lui PAOK au murit, în urma unui accident rutier groaznic. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1, în momentul în care autovehiculul în care se aflau a intrat pe sensul opus şi s-a izbit de un tir.
“Şocant! 7 greci au murit într-un accident în România, în timp ce călătoreau spre Franţa”, au titrat cei de la gazzetta.gr.
Presa din Grecia, reacţie după teribilul accident din România
“Călătoria celor 7 greci care mergeau spre Franţa cu un microbuz s-a transformat într-o tragedie, după ce au murit în România, într-un accident rutier.
După informaţiile venite din România, microbuzul a acroşat o cisternă şi apoi s-a izbit de un tir. 7 dintre cei aflaţi în microbuz şi-au pierdut viaţa şi trei se află în stare gravă”, au mai notat grecii.
Accident cu 7 morţi în Timiş
Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire.
”În încercarea de a reveni pe banda sa a acroşat o cisternă şi ulterior a intrat în coliziune cu un TIR, care se deplasa din sensul opus de circulaţie”, au precizat poliţiştii.
”În jurul orei 13:05 am fost solicitaţi să intervenim la un accident rutier pe E70 în apropierea localităţii Lugojel. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD şi un ATPVM (Autospecială de Transport Personal şi Victime Multiple)”, anunţă, marţi, ISU Timiş.
Fanii lui PAOK se îndreptau spre Lyon, acolo unde va avea loc joi meciul din ultima rundă a grupei de Europa League.
