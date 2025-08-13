Elias Charalambous a făcut anunțul despre Darius Olaru înainte de FCSB - Drita - Antena Sport

Darius Olaru s-a confruntat cu o accidentare în prima parte a noului sezon, la puțin timp după ce își revenise după problema la umăr care l-a ținut departe de gazon în a doua jumătate a stagiunii trecute. Căpitanul FCSB-ului a fost diagnosticat cu ruptură musculară după meciul tur cu Shkendja, iar acum Elias Charalambous a venit cu noi vești despre el.
Anunțul antrenorului campioanei a fost făcut la conferința de presă premergătoare returului cu Drita din preliminariile Europa League.
Darius Olaru e 100% apt de joc, spune Charalambous
Tehnicianul “roș-albaștrilor” a vorbit în cadrul conferinței de presă despre partida care îi așteaptă pe jucătorii săi, dar și despre presiunea care apasă clubul în momentul de față. În plus, Charalambous a primit și o întrebare despre situația accidentaților și le-a oferit o veste proastă, dar și una bună suporterilor campioanei.
Risto Radunovic nu va evolua în Kosovo, detaliu care se știa deja despre muntenegreanul care nu a făcut deplasarea. Vestea bună pentru FCSB este că Darius Olaru va fi folosit probabil din primul minut de Charalambous.
“Risto nu e cu noi, va fi out pentru mâine. Olaru e la 100%“, a spus cipriotul. Deși nu a menționat că mijlocașul va fi titular, șansele ca acest lucru să se întâmple sunt mari, ținând cont de importanța meciului.
Dacă trece de Drita, FCSB va da peste Aberdeen în play-off-ul Europa League. Returul dintre “roș-albaștri” și formația din Kosovo va avea loc mâine, de la 21:00.
- Elias Charalambous știe cum va aborda meciul dintre FCSB și Drita: “Să marcăm, nu să apărăm rezultatul”
- Adrian Şut, mesaj de luptă înainte de Drita – FCSB: “Vrem să dăm tot ce avem mai bun!”
- Motivul pentru care Louis Munteanu nu va juca în Braga – CFR Cluj! Anunțul lui Cristi Balaj: “Are o problemă”
- Avertisment pentru cei de la FCSB! Ce îi aşteaptă la returul cu Drita: “Duel teribil”
- Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo