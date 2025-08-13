Elias Charalambous a făcut anunțul despre Darius Olaru înainte de FCSB - Drita - Antena Sport

Închide meniul
Elias Charalambous a făcut anunțul despre Darius Olaru înainte de FCSB - Drita

Elias Charalambous a făcut anunțul despre Darius Olaru înainte de FCSB – Drita

Andrei Nicolae Publicat: 13 august 2025, 20:23

Darius Olaru, alături de colegii de la FCSB la aeroport / Sport Pictures

Darius Olaru s-a confruntat cu o accidentare în prima parte a noului sezon, la puțin timp după ce își revenise după problema la umăr care l-a ținut departe de gazon în a doua jumătate a stagiunii trecute. Căpitanul FCSB-ului a fost diagnosticat cu ruptură musculară după meciul tur cu Shkendja, iar acum Elias Charalambous a venit cu noi vești despre el.

Anunțul antrenorului campioanei a fost făcut la conferința de presă premergătoare returului cu Drita din preliminariile Europa League.

Darius Olaru e 100% apt de joc, spune Charalambous

Tehnicianul “roș-albaștrilor” a vorbit în cadrul conferinței de presă despre partida care îi așteaptă pe jucătorii săi, dar și despre presiunea care apasă clubul în momentul de față. În plus, Charalambous a primit și o întrebare despre situația accidentaților și le-a oferit o veste proastă, dar și una bună suporterilor campioanei.

Risto Radunovic nu va evolua în Kosovo, detaliu care se știa deja despre muntenegreanul care nu a făcut deplasarea. Vestea bună pentru FCSB este că Darius Olaru va fi folosit probabil din primul minut de Charalambous.

Risto nu e cu noi, va fi out pentru mâine. Olaru e la 100%“, a spus cipriotul. Deși nu a menționat că mijlocașul va fi titular, șansele ca acest lucru să se întâmple sunt mari, ținând cont de importanța meciului.

Dacă trece de Drita, FCSB va da peste Aberdeen în play-off-ul Europa League. Returul dintre “roș-albaștri” și formația din Kosovo va avea loc mâine, de la 21:00.

Reclamă
