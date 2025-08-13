Elias Charalambous a făcut anunțul despre Darius Olaru înainte de FCSB - Drita - Antena Sport

Darius Olaru, alături de colegii de la FCSB la aeroport / Sport Pictures

Darius Olaru s-a confruntat cu o accidentare în prima parte a noului sezon, la puțin timp după ce își revenise după problema la umăr care l-a ținut departe de gazon în a doua jumătate a stagiunii trecute. Căpitanul FCSB-ului a fost diagnosticat cu ruptură musculară după meciul tur cu Shkendja, iar acum Elias Charalambous a venit cu noi vești despre el.

Anunțul antrenorului campioanei a fost făcut la conferința de presă premergătoare returului cu Drita din preliminariile Europa League.

Darius Olaru e 100% apt de joc, spune Charalambous

Tehnicianul “roș-albaștrilor” a vorbit în cadrul conferinței de presă despre partida care îi așteaptă pe jucătorii săi, dar și despre presiunea care apasă clubul în momentul de față. În plus, Charalambous a primit și o întrebare despre situația accidentaților și le-a oferit o veste proastă, dar și una bună suporterilor campioanei.

Risto Radunovic nu va evolua în Kosovo, detaliu care se știa deja despre muntenegreanul care nu a făcut deplasarea. Vestea bună pentru FCSB este că Darius Olaru va fi folosit probabil din primul minut de Charalambous.

“Risto nu e cu noi, va fi out pentru mâine. Olaru e la 100%“, a spus cipriotul. Deși nu a menționat că mijlocașul va fi titular, șansele ca acest lucru să se întâmple sunt mari, ținând cont de importanța meciului.