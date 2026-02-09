OFICIAL | FRF a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League. Ce ediţie poate găzdui Arena Naţională - Antena Sport

FRF a anunţat luni dimineaţă că a depus dosarul de candidatură pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029. Stadionul cu care România intră în această cursă este Arena Naţională, stadion care a mai găzduit ultimul act din Europa League în 2012, atunci când Atletico Madrid a câştigat cu 3-0 finala cu Athletic Bilbao.

FRF a anunţat că acest proiect este susţinut de Primăria Municipiului Bucureşti şi Guvernul României, organizarea finalei Europa League fiind declarat eveniment de interes public şi importanţă naţională.

FRF vrea o nouă finală Europa League pe Arena Naţională! A fost depus dosarul de candidatură

“Găzduirea finalei UEFA Europa League este privită de Federația Română de Fotbal ca un element declanșator pentru construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale și de Est, având la bază o viziune integrată: Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate.

Finala UEFA Europa League reprezintă un eveniment sportiv de importanță majoră la nivel european, iar această candidatură subliniază determinarea FRF de a contribui activ la promovarea fotbalului de cel mai înalt nivel, atât în România, cât și pe scena internațională. UEFA va analiza dosarele depuse și va anunța orașele gazdă pentru 2028 și 2029 în luna iunie!

Pentru următorii doi ani, orașele gazdă ale finalei UEFA Europa League sunt deja stabilite: Istanbul va găzdui finala din 2026, iar Frankfurt pe cea din 2027″, a anunţat FRF, pe site-ul oficial.