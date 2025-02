Probleme uriașe la FCSB, înaintea duelului cu PAOK din Europa League. Doi titulari, incerți: „Mi-e frică de ce va fi” - Antena Sport

Mihai Stoica a recunoscut faptul că Gigi Becali vrea să-i aducă întăriri lui Elias Charalambous. Patronul campioanei îşi doreşte să transfere jucători, pe mai multe posturi.

„Keita? Nu știu. Gigi, în ultima vreme, are mai multe poziții pe care vrea să le întărească. Eu consider că noi vom fi foarte puternici în play-off după ce Lixandru și Octavian Popescu vor reintra, fără niciun transfer. Exact, eu consider că n-ar trebui să mai transferăm. Noi nu știm cât vom mai merge în Europa, pentru că și asta e important.

De Thiam a fost o discuție la începutul lui ianuarie, când cei de la U Cluj ne-au căutat. Gabriel Giurgiu (n.r – directorul sportiv de la U Cluj) m-a căutat pentru Luis Phelipe. Au făcut o ofertă pentru Luis Phelipe și le-am zis că putem intra în discuție dacă sunt dispuși să schimbăm Luis Phelipe cu Thiam și eventual să vedem cine mai dă o sumă. Au zis că Thiam e netransferabil. Și acolo s-a încheiat orice discuție despre Thiam, pentru că e un jucător foarte important pentru ei și netransferabil”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.