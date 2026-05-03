Farul a câștigat Liga de Tineret și va reprezenta România în UEFA Youth League

Partidele din cadrul etapei a 12-a din play-off-ul şi play-out Ligii de Tineret s-au disputat, duminică, iar în urma rezultatelor înregistrate, Farul Constanţa a cucerit matematic titlul de campioană, cu două etape rămase din actualul sezon.

În meciul disputat astăzi, pe teren propriu, Farul a trecut de Universitatea Cluj cu 3-0 şi, păstrează astfel distanţa de 6 puncte faţă de locul secund, ocupat de FCSB, care s-a impus în meciul de acasă cu FC Bacău, scor 3-2, informează frf.ro.

Farul a câștigat Liga de Tineret

Cu două etape rămase din actualul sezon, Farul are un avans de 6 puncte după cum am amintit mai devreme, plus avantajul meciurilor direct cu FCSB, două victorii cu 1-0 obţinute în play-off-ul Ligii de Tineret. În concluzie, la egalitate de puncte la finalul sezonului regular, tot formaţia din Constanţa ar fi în avantaj.

Constănţenii devin astfel prima echipă ce reuşeşte să se impună de două ori în cea mai importantă competiţie dedicată juniorilor din România, după ce a mai cucerit titlul în sezonul 2023/2024. Alte două formaţii mai au în vitrină trofeul Ligii de Tineret: Universitatea Craiova, în sezonul de debut al competiţiei 2022/2023, şi FCSB, în sezonul 2024/2025.

O nouă participare în UEFA Youth League

Noua campioană va reprezenta România în următorul sezon al UEFA Youth League, unde va participa pe traseul Campioanelor. Tragerea la sorţi a tururilor preliminare va avea loc în toamnă.