“Am rămas perplex, părea un pariu”. Chivu a “cucerit” un fost câștigător de Cupă UEFA cu ce a făcut la Inter

În ziua în care Cristi Chivu și Inter se pregătesc de sărbătoarea titlului cu numărul 21 din Serie A, un fost jucător al Parmei, Lorenzo Minotti, a analizat ce a reușit să facă românul pe Meazza. Câștigător de Cupă UEFA în 1995, italianul a recunoscut că la început, venirea tehnicianului din Reșița la o echipă rănită cum era cea a “nerazzurrilor” l-a șocat.
Inter o întâlnește în această seară pe Parma în Serie A și are nevoie de doar un punct pentru a declanșa fiesta și a câștiga matematic titlul. Cu ocazia zilei care se anunță una extrem de specială pentru “nerazzurri”, în presa din Italia au început să apară numeroase materiale dedicate impactului pe cafre Cristi Chivu l-a avut odată cu venirea sa la formația de pe Giuseppe Meazza.
Cristi Chivu, un pariu câștigător pentru Inter în viziunea lui Minotti
Un fost jucător care a vorbit despre fostul fundaș a fost Lorenzo Minotti, fost jucător timp de 9 ani la echipa pe care Inter o întâlnește astăzi. Fotbalistul care a evoluat pe postul de libero a analizat venirea lui Chivu de la “cruciați” în vestiarul “nerazzurro”, precum și ce a reușit să aducă în plus la o formație care anul trecut și-a ratat toate obiectivele la mustață.
“A fost o alegere bună, trebuie să recunoaștem. Sincer, am rămas perplex, pentru că aproape că părea ca un pariu, văzând din exterior. La Parma, a arătat că are multe idei, s-a adaptat la jucători, iar în final, a reușit un miracol.
La Inter însă, a moștenit o echipă distrusă mental, dezamăgită că a ratat toate obiectivele, ultimul fiind finala Ligii Campionilor, pierdută drastic contra lui PSG. Erau aspecte care sugerau că era nevoie de un antrenor mai experimentat, dar conducerea lui Inter a avut dreptate.
A fost foarte inteligent, pentru că nu a schimbat multe pe plan tactic, a adăugat noi principii precum contraatacul avansat. A fost bun în a dezvolta jucători tineri precum Bonny și Esposito“, a spus fostul fundaș ajuns la 59 de ani pentru Sky Sport, potrivit fcinternews.it.
Acum, Chivu și Inter sunt la un pas să realizeze ceva ce formația “nerazzurro” nu a mai făcut din 1989: ă își asigure matematic titlul chiar în urma unui meci pe Giuseppe Meazza. De atunci și până în prezent, formația din Lombardia a mai câștigat Scudetto-ul, însă fie îl avea deja asigurat înainte să joace, fie sărbătoarea a pornit după o partidă în deplasare.
