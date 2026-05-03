Nu joacă pentru SUA, dar va fi la el acasă la Mondial! De-abia aşteaptă să înfrunte Brazilia: “Moment special”

Duke Lacroix (32 de ani) a avut o contribuţie importantă la calificarea statului Haiti la World Cup 2026. Haiti revine la Mondial după 52 de ani. Micuţul stat a mai participat doar la Campionatul Mondial din 1974, din Germania de Vest, câştigat de nemţi la ei acasă. Haiti a pierdut atunci toate meciurile din grupă, contra Italiei, Poloniei și Argentinei.
În preliminariile World Cup 2026, Duke Lacroix a reuşit un gol şi 2 assist-uri, în cele 8 meciuri în care a evoluat. El joacă la echipa americană Colorado Springs Switchbacks. În ultimele meciuri nu a fost în lot, din pricina unei accidentări, dar speră să fie în formă maximă la Mondialul din acest an.
Duke Lacroix s-a născut în SUA şi joacă pentru Haiti
Duke Lacroix s-a născut în Statele Unite, având părinţii haitieni. Are atât cetăţenie haitiană, cât şi americană. Practic, Lacroix va fi la el acasă în Statele Unite. Mai mulţi prieteni şi familia lui îl vor susţine din tribune la Mondial.
Haiti e în grupă cu Scoţia, Brazilia şi Maroc. Să o înfrunte pe Brazilia la Mondial ar fi un vis devenit realitate pentru Lacroix, care deja a trăit o bucurie enormă prin calificarea naţionalei sale la World Cup 2026.
“(n.r: Ce a însemnat pentru tine, la nivel personal, calificarea la Cupa Mondială?) O, Doamne… I-am sunat pe părinții mei de pe teren imediat după aceea. Mama țipa la telefon, sunt destul de sigur că tata plângea. Și eu eram extrem de emoționat. Când joci pentru echipa națională, reprezinți o cultură și asta rămâne cu tine, indiferent unde mergi să joci. Îmi place să joc pentru Switchbacks. Mi-a plăcut să fiu la cluburile pentru care am jucat și m-am dedicat pe deplin acelor cluburi, dar în cele din urmă părăsești acele cluburi. Fotbalul te părăsește în cele din urmă, dar voi fi mereu o persoană haitiană, asta nu se schimbă niciodată. Are o semnificație fundamentală atât de profundă pentru cine sunt și care este identitatea mea și pentru oamenii care mă iubesc și mă susțin.
“Este un moment special meciul cu Brazilia”
(n.r: Este jocul împotriva Braziliei cu adevărat special?) Numele asociate cu Brazilia sunt simboluri ale fotbalului. Deci, da, este un moment special doar să fii pe același teren cu o națiune decorată precum Brazilia.
(n.r: Ai crescut lângă Philadelphia, cât de emoționant este că Haiti joacă pe stadionul din Philadelphia?) M-am născut și am crescut pe Coasta de Est și am urmat facultatea la Universitatea din Pennsylvania. Acolo va fi, de fapt, cantonamentul nostru, așa că este un fel de moment de închidere a cercului pentru mine. Am ocazia să mă întorc în acel campus și să joc acolo, așa că sunt foarte entuziasmat de acest lucru.
(n.r: Vei avea mulţi membri ai familiei și prieteni acolo?) Voi avea mult sprijin, mulți oameni vor veni. Vor fi câțiva membri ai familiei acolo, precum și prieteni de facultate și prieteni din copilărie. Au reușit să obțină bilete la meci. Jucăm împotriva Scoției la Boston, care nu este nici prea departe. Este un noroc că sunt pe Coasta de Est, unde lucrurile sunt mult mai aproape, așa că am mulți prieteni și membri ai familiei care plănuiesc să facă excursia la ambele meciuri”, a declarat Duke Lacroix, într-un interviu pentru fifa.com.
Haiti va debuta pe 13 iunie în grupa de la Mondial, cu Scoţia, pe stadionul din Boston, apoi va juca, pe 19 iunie, contra Braziliei, pe stadionul din Philadelphia. Va încheia grupa pe 24 iunie, contra Marocului, pe stadionul din Atlanta.
