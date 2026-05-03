Nu joacă pentru SUA, dar va fi la el acasă la Mondial! De-abia aşteaptă să înfrunte Brazilia: “Moment special”

Duke Lacroix (32 de ani) a avut o contribuţie importantă la calificarea statului Haiti la World Cup 2026. Haiti revine la Mondial după 52 de ani. Micuţul stat a mai participat doar la Campionatul Mondial din 1974, din Germania de Vest, câştigat de nemţi la ei acasă. Haiti a pierdut atunci toate meciurile din grupă, contra Italiei, Poloniei și Argentinei. World Cup 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

În preliminariile World Cup 2026, Duke Lacroix a reuşit un gol şi 2 assist-uri, în cele 8 meciuri în care a evoluat. El joacă la echipa americană Colorado Springs Switchbacks. În ultimele meciuri nu a fost în lot, din pricina unei accidentări, dar speră să fie în formă maximă la Mondialul din acest an.

Duke Lacroix s-a născut în SUA şi joacă pentru Haiti

Duke Lacroix s-a născut în Statele Unite, având părinţii haitieni. Are atât cetăţenie haitiană, cât şi americană. Practic, Lacroix va fi la el acasă în Statele Unite. Mai mulţi prieteni şi familia lui îl vor susţine din tribune la Mondial.

Haiti e în grupă cu Scoţia, Brazilia şi Maroc. Să o înfrunte pe Brazilia la Mondial ar fi un vis devenit realitate pentru Lacroix, care deja a trăit o bucurie enormă prin calificarea naţionalei sale la World Cup 2026.

“(n.r: Ce a însemnat pentru tine, la nivel personal, calificarea la Cupa Mondială?) O, Doamne… I-am sunat pe părinții mei de pe teren imediat după aceea. Mama țipa la telefon, sunt destul de sigur că tata plângea. Și eu eram extrem de emoționat. Când joci pentru echipa națională, reprezinți o cultură și asta rămâne cu tine, indiferent unde mergi să joci. Îmi place să joc pentru Switchbacks. Mi-a plăcut să fiu la cluburile pentru care am jucat și m-am dedicat pe deplin acelor cluburi, dar în cele din urmă părăsești acele cluburi. Fotbalul te părăsește în cele din urmă, dar voi fi mereu o persoană haitiană, asta nu se schimbă niciodată. Are o semnificație fundamentală atât de profundă pentru cine sunt și care este identitatea mea și pentru oamenii care mă iubesc și mă susțin.