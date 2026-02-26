Cine are mașina cea mai bună? Analiza lui Adrian Georgescu înainte de startul sezonului în Formula 1 - Antena Sport

Numai câteva zile ne despart de startul sezonului 2026. Testele, private sau oficiale, s-au încheiat. Statisticile cele mai importante sunt aici.
”Clubul celor patru” nu pare schimbat
După cum scriam, niciuna dintre echipe nu a pus pe pistă tot ce avea. Mai ales după primele zile de teste, fiecare a arătat către celălalt, spunând că respectiva echipă are mașina cea mai iute. „Red Bull sunt capabili să dezvolte mult mai multă energie pe liniile drepte decât oricine altcineva”, a declarat șeful echipei Mercedes, Toto Wolff. „Mă refer la o secundă pe tur, pe tururi consecutive.” „Așteptați până la Melbourne și veți vedea câtă putere vor dobândi brusc”, a declarat Max Verstappen. Directorul tehnic al Red Bull, Pierre Wache, a spus, la rândul lui, că Ferrari, Mercedes și McLaren par să fie în avantaj.
Charles Leclerc a arătat tot spre concurență: „Cred că Red Bull a arătat mai multe decât Mercedes și au fost impresionanți. Cred că Mercedes ascunde foarte multe lucruri și numai timpul va arăta cât de multe au ascuns”, a declarat monegasc. Și tot așa.
Cine are mașina cea mai bună?
Cum scriam, în aceste condiții, în care mulți folosesc metoda ”sandbagging”, adică își îngreunează voit mașinile, e greu de spus. Dacă ne uităm la cei mai buni timpi realizați pe piste, cei de la Ferrari arată foarte bine. Sunt urmați de Mercedes.
Dacă ne uităm la cît de bine iau starturile, tot cei de la Ferrari sunt, de departe, cei mai agili. Dacă ținem cont de fiabilitate și de numărul de tururi parcurse în total, Mercedes are niște cifre foarte bune. În plus, cei de la Mercedes au făcut pași înainte, în ultima zi de teste din Bahrain, și în ceea ce privește starturile.
Max Verstappen (Red Bull) a dezvoltat viteze foarte mari pe linia dreaptă. E un semn că sistemul de recuperare și de livrare a energiei electrice e foarte eficient. În fine, McLaren a arătat bine în ceea ce privește simularea pe distanțe lungi.
As: motorul Mercedes e cel mai bun
Câteva publicații și-au propus să estimeze un clasament al valorii, înaintea startului. Cam toți văd aceeași ierarhie.
Cei de la As dau următoarea ordine: Mercedes – Ferrari – McLaren – Red Bull – Haas – Racing Bulls – Alpine – Audi – Williams – Aston Martin – Cadillac.
”Când au forțat, au fost cei mai rapizi. Nu au arătat totuși prea multe pentru a evita problemele cu unitatea de putere.” De asemenea, motorul celor de la Mercedes e cel mai bun. Indiferent de verdictul privind raportul de compresie, va rămâne astfel cel puțin până în august. Despre Red Bull, jurnaliștii adaugă faptul că ”simularea cursei, de la al doilea stint încolo, a fost puțin mai slabă decât cea a lui McLaren.”
Motorsport: Alpine pe locul 5
Cei de la Motorsport Magazine văd o ordine Mercedes – Ferrari – McLaren – Red Bull – Alpine – Haas – Racing Bulls – Williams – Audi – Aston Martin – Cadillac. Ordinea în ”clubul celor 4” e aceeași, dar Alpine e estimată ca fiind cea de-a cincea formație ca valoare.
”Pierre Gasly s-a clasat pe locul cinci în clasamentul general al timpilor înregistrați în ultima zi. Franco Colapinto a parcurs opt distanțe de Grand Prix în cadrul testelor și al curselor de probă, acumulând experiența de care avea nevoie.” e motivația jurnaliștilor.
Mercedes – Ferrari – McLaren – Red Bull…
Și în topul celor de la The Race cele patru formații fruntașe sunt puse în aceeași ordine. Mercedes – Ferrari – McLaren – Red Bull – Haas – Alpine – Racing Bulls – Audi – Williams – Cadillac – Aston Martin. Mi-e totuși greu să cred că Aston Martin va fi ultima echipă de pe grilă în 2026.
”La începutul primului test din Bahrain, au existat probleme cu retrogradarea treptelor. Acestea au făcut ca Mercedes să rămână în urma Red Bull în ceea ce privește generarea de energie electrică. George Russell a recunoscut însă că diferența a fost redusă de echipele propulsate de Mercedes. Deși cel mai rapid tur al Mercedes a fost cu opt zecimi mai lent decât ritmul stabilit de Ferrari, nu vă lăsați înșelați. Mercedes este favorita pentru Marele Premiu al Australiei în ochii tuturor echipelor din padoc. Ritmul său de cursă a fost doar sugerat în Bahrain.” au scris jurnaliștii. Exact aceeași ordine e estimată și de către cei de la Crash.net.
Cei de la ESPN văd o ordine un pic diferită: Mercedes – Ferrari – McLaren – Red Bull – Haas – Alpine – Audi -Racing Bulls – Williams – Cadillac – Aston Martin.
”Timpul de 1:31.992 al lui Leclerc a fost cu 0,879 secunde mai bun decât cel al lui Norris. Englezul a ocupat locul al doilea în ziua a treia. Aceasta, deși Ferrari a folosit pneuri C4 mai rapide, iar McLaren pneuri C3. O comparație cu cel mai bun timp al lui Leclerc pe C3 – 1:32.297 – arată că Ferrari are în continuare un avantaj față de McLaren în anumite puncte ale turului. Se pare că pe parcursul turului au fost utilizate strategii diferite de recoltare și utilizare, dar imaginea de ansamblu pare favorabilă pentru Ferrari față de McLaren.” scriu jurnaliștii.
