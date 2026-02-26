Cine are mașina cea mai bună? Analiza lui Adrian Georgescu înainte de startul sezonului în Formula 1 - Antena Sport

Numai câteva zile ne despart de startul sezonului 2026. Testele, private sau oficiale, s-au încheiat. Statisticile cele mai importante sunt aici.

”Clubul celor patru” nu pare schimbat

După cum scriam, niciuna dintre echipe nu a pus pe pistă tot ce avea. Mai ales după primele zile de teste, fiecare a arătat către celălalt, spunând că respectiva echipă are mașina cea mai iute. „Red Bull sunt capabili să dezvolte mult mai multă energie pe liniile drepte decât oricine altcineva”, a declarat șeful echipei Mercedes, Toto Wolff. „Mă refer la o secundă pe tur, pe tururi consecutive.” „Așteptați până la Melbourne și veți vedea câtă putere vor dobândi brusc”, a declarat Max Verstappen. Directorul tehnic al Red Bull, Pierre Wache, a spus, la rândul lui, că Ferrari, Mercedes și McLaren par să fie în avantaj.

Charles Leclerc a arătat tot spre concurență: „Cred că Red Bull a arătat mai multe decât Mercedes și au fost impresionanți. Cred că Mercedes ascunde foarte multe lucruri și numai timpul va arăta cât de multe au ascuns”, a declarat monegasc. Și tot așa.

Cine are mașina cea mai bună?

Cum scriam, în aceste condiții, în care mulți folosesc metoda ”sandbagging”, adică își îngreunează voit mașinile, e greu de spus. Dacă ne uităm la cei mai buni timpi realizați pe piste, cei de la Ferrari arată foarte bine. Sunt urmați de Mercedes.

Dacă ne uităm la cît de bine iau starturile, tot cei de la Ferrari sunt, de departe, cei mai agili. Dacă ținem cont de fiabilitate și de numărul de tururi parcurse în total, Mercedes are niște cifre foarte bune. În plus, cei de la Mercedes au făcut pași înainte, în ultima zi de teste din Bahrain, și în ceea ce privește starturile.