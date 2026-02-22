FC Argeş - Farul 1-0. Victorie uriașă pentru trupa lui Bogdan Andone! Piteștenii, la un pas de a scoate FCSB din play-off - Antena Sport

Update Min. 36: Bogdan Andone a fost eliminat de Istvan Kovacs pentru proteste.

Update Min. 9: Matos finalizează un contraatac al gazdelor, dar şutul său e blocat de portarul Munteanu.

Update Min. 5: Ocazie mare pentru FC Argeş: Tudose reia cu capul din 6 metri puţin pe lângă poartă.

Update 15:00: A început meciul.

Update 14:14: Echipele de start:

FC Argeș (4-3-3): Căbuz – Oancea, M. Tudose (cpt.), Garutti, Borta – Yanis Pîrvu, Sierra, Rață – Micovschi, Matos, Bettaieb

Căbuz – Oancea, M. Tudose (cpt.), Garutti, Borta – Yanis Pîrvu, Sierra, Rață – Micovschi, Matos, Bettaieb Farul Constanţa (4-3-3): R. Munteanu – Sîrbu, Țîru, Gustavo, Pellegrini – Vînă, Dican, Radaslavescu – Ișfan, Alibec (cpt.), Ganea

Ştirea iniţială.

Mai precis, pentru a fi sigură de participarea în play-off, FC Argeş trebuie să acumuleze cel puţin 6 puncte din ultimele trei etape, cu Farul, Dinamo şi Unirea Slobozia.

În acest moment, Piteştiul are 43 de puncte şi dacă mai adaugă şase ar ajunge la 49 de puncte. Acesta este şi punctajul maxim la care mai poate ajunge FCSB, dar argeşenii ar avea avantajul meciurilor directe.

De partea cealaltă, Farul şi-a luat adio de la play-off, chiar dacă în ultimele meciuri a avut parte de două victorii spectaculoase, venite pe teren propriu, 4-1 cu Universitatea Craiova şi 3-1 cu Rapid.

Bogdan Andone: “Farul arată bine”

„A fost o săptămână lungă pentru noi, după o perioadă destul de complicată. Din păcate, ne-a prins după o înfrângere, așa că a trebuit să ne reîncărcăm mental și fizic. Le mulțumesc oamenilor care ne-au ajutat cu deszăpezirea și celor de la Ștrand pentru terenul de iarbă unde ne-am putut antrena în ultimele zile. A fost extrem de important pentru echipă.

Farul arată bine în ultima perioadă. Au schimbat sistemul, joacă foarte ofensiv, au marcat trei goluri cu Rapid, două cu Dinamo, patru cu Craiova. Sunt o echipă cu jucători de execuție și cu experiență, mai ales după venirea lui Alibec”, a spus Bogdan Andone.