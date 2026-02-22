FC Argeş - Farul 1-0. Victorie uriașă pentru trupa lui Bogdan Andone! Piteștenii, la un pas de a scoate FCSB din play-off - Antena Sport

FC Argeș a obținut duminică o victorie uriașă în ceea ce privește clasarea pe un loc de play-off la finalul sezonului regulat, după ce s-a impus cu scorul de 1-0 contra celor de la Farul Constanța.
Lovitura de grație a fost dată de gazde în repriza a doua prin Ricardo Matos. Acesta a reluat în plasă cu o lovitură de cap. Presiunea este acum una uriașă pe FCSB, care are nevoie de o minune pentru a mai prinde play-off-ul. Piteștenii mai au nevoie de doar trei puncte în ultimele două etape, pentru a fi siguri de o prezență istorică în primele șase, la sezonul în care a revenit pe prima scenă a fotbalului românesc.
FC Argeş – Farul 1-o
Update Min. 90: Final de meci!
Update Min. 66: Ce ocazie pentru Farul! Denis Alibec trimite pe lângă poartă, din doar câțiva metri.
Update Min. 51: GOL! FC Argeș deschide scorul prin Ricardo Matos.
Update Min. 46: A început repriza a doua!
Update Min. 45+1: S-a terminat prima repriză.
Update Min. 40: Claudiu Tudose a făcut un fault de galben, dar Istvan Kovacs nu l-a arătat. Ar fi fost al doilea şi ar fi fost eliminat căpitanul gazdelor.
Update Min. 36: Bogdan Andone a fost eliminat de Istvan Kovacs pentru proteste.
Update Min. 9: Matos finalizează un contraatac al gazdelor, dar şutul său e blocat de portarul Munteanu.
Update Min. 5: Ocazie mare pentru FC Argeş: Tudose reia cu capul din 6 metri puţin pe lângă poartă.
Update 15:00: A început meciul.
Update 14:14: Echipele de start:
- FC Argeș (4-3-3): Căbuz – Oancea, M. Tudose (cpt.), Garutti, Borta – Yanis Pîrvu, Sierra, Rață – Micovschi, Matos, Bettaieb
- Farul Constanţa (4-3-3): R. Munteanu – Sîrbu, Țîru, Gustavo, Pellegrini – Vînă, Dican, Radaslavescu – Ișfan, Alibec (cpt.), Ganea
Ştirea iniţială.
Mai precis, pentru a fi sigură de participarea în play-off, FC Argeş trebuie să acumuleze cel puţin 6 puncte din ultimele trei etape, cu Farul, Dinamo şi Unirea Slobozia.
În acest moment, Piteştiul are 43 de puncte şi dacă mai adaugă şase ar ajunge la 49 de puncte. Acesta este şi punctajul maxim la care mai poate ajunge FCSB, dar argeşenii ar avea avantajul meciurilor directe.
De partea cealaltă, Farul şi-a luat adio de la play-off, chiar dacă în ultimele meciuri a avut parte de două victorii spectaculoase, venite pe teren propriu, 4-1 cu Universitatea Craiova şi 3-1 cu Rapid.
Bogdan Andone: “Farul arată bine”
„A fost o săptămână lungă pentru noi, după o perioadă destul de complicată. Din păcate, ne-a prins după o înfrângere, așa că a trebuit să ne reîncărcăm mental și fizic. Le mulțumesc oamenilor care ne-au ajutat cu deszăpezirea și celor de la Ștrand pentru terenul de iarbă unde ne-am putut antrena în ultimele zile. A fost extrem de important pentru echipă.
Farul arată bine în ultima perioadă. Au schimbat sistemul, joacă foarte ofensiv, au marcat trei goluri cu Rapid, două cu Dinamo, patru cu Craiova. Sunt o echipă cu jucători de execuție și cu experiență, mai ales după venirea lui Alibec”, a spus Bogdan Andone.
- „Nu e treaba ta”. Istvan Kovacs și Dani Coman s-au întâlnit la vestiare, după tensiunile din FC Argeș – Farul. Ce s-a întâmplat
- Unirea Slobozia – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Oltenii își pot mări avansul în fruntea campionatului
- Fază controversată în FC Argeş – Farul! Istvan Kovacs nu l-a eliminat pe căpitanul Mario Tudose
- Ce i-a putut spune Istvan Kovacs lui Bogdan Andone înainte să-l elimine în FC Argeș – Farul. Antrenorul a „luat foc”
- Fotbalistul pe care Dinamo și FCSB vor să-l transfere: “Există discuții”