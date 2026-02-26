Reacţia presei din Franţa după ce Istvan Kovacs a eliminat un jucător în PSG - Monaco 2-2 - Antena Sport

Istvan Kovacs (41 de ani) a condus în Champions League meciul dintre PSG şi Monaco, încheiat la egalitate, 2-2. Cel mai bine cotat arbitru de la noi a arătat un cartobaş roşu.

După pauză, Mamadou Coulibaly a încasat două cartonaşe galbene la o distanţă de numai patru minute. Fanii oaspeţilor l-au criticat pe Kovacs pentru decizia luată, dar presa a fost de acord cu el. Cei de la Le Monde consideră că vinovatul este mijlocaşul de 21 de ani.

“Mijlocașul lui Monaco a fost forțat să comită un fault pentru a-l opri pe fulgerătorul Nuno Mendes. A fost avertizat pe bună dreptate.

Fotbalistul de 21 de ani a fost îngrozitor! Abia primise un galben câteva minute mai devreme, iar apoi a comis un alt fault”, au scris cei de la Le Monde.

Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la un nou meci al celor de la Paris Saint Germain, iar centralul din Carei a luat o decizie importantă într-un moment în care jocul se îndrepta către prelungiri.