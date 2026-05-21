Emiliano Martinez a jucat finala Europa League cu un deget rupt

Emiliano Martínez a jucat cu un deget rupt în finala Europa League, pe care echipa sa, Aston Villa, a câştigat-o cu 3-0 în faţa lui Freiburg, la Istanbul.

Accidentul a avut loc chiar la încălzire, dar asta nu l-a împiedicat pe eroul Argentinei din 2022 să termina partida cu nemţii fără gol încasat.

“Ce am realizat în această seară este frumos. Sunt mândru şi e un sentiment care creşte de la meci la meci. Azi, mi-am rupt un deget la încălzire, dar nu am văzut asta ca un lucru rău.

Nu mi s-a mai întâmplat niciodată şi de câte ori încercam să prind mingea, degetul fugea în cealaltă parte. Acestea sunt lucruri prin care trebuie să trecem.

Adevărul e că fanii şi clubul sunt familia mea. E un sentiment de mândrie de fiecare dată când apăr poarta lui Villa. După ce voi sărbători alături de colegii mei, gândurile mele vor merge către Mondial şi către Argentina”, a spus Dibu Martinez, citat de espn.com.