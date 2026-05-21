Emiliano Martínez a jucat cu un deget rupt în finala Europa League, pe care echipa sa, Aston Villa, a câştigat-o cu 3-0 în faţa lui Freiburg, la Istanbul.
Accidentul a avut loc chiar la încălzire, dar asta nu l-a împiedicat pe eroul Argentinei din 2022 să termina partida cu nemţii fără gol încasat.
Emiliano Martinez a jucat finala Europa League cu un deget rupt
“Ce am realizat în această seară este frumos. Sunt mândru şi e un sentiment care creşte de la meci la meci. Azi, mi-am rupt un deget la încălzire, dar nu am văzut asta ca un lucru rău.
Nu mi s-a mai întâmplat niciodată şi de câte ori încercam să prind mingea, degetul fugea în cealaltă parte. Acestea sunt lucruri prin care trebuie să trecem.
Adevărul e că fanii şi clubul sunt familia mea. E un sentiment de mândrie de fiecare dată când apăr poarta lui Villa. După ce voi sărbători alături de colegii mei, gândurile mele vor merge către Mondial şi către Argentina”, a spus Dibu Martinez, citat de espn.com.
Aston Villa a câştigat Europa League
Aston Villa a câştigat Europa League, miercuri seară, la Istanbul, impunându-se cu un impresionant 3-0 în finala cu Freiburg. Pentru echipa engleză este un trofeu aşteptat de mulţi ani, primul după trei decenii, după ce în 1996 Aston Villa câştiga în plan intern Cupa Ligii Angliei. Tehnicianul Unai Emery, deja deţinătorul recordului de trofee ca antrenor în Liga Europa, l-a obţinut pe al cincilea.
Pentru Aston Villa a fost prima finală UEFA de când a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1982. Marcatorii englezilor au fost Tielemans ’41, Buendia ‘45+3 şi Rogers ’58.
