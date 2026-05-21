Dinamo, gata să dea lovitura în mercato-ul din vară: “Avem discuții cu 3 jucători de afară”

Andrei Nicolescu a fost invitat în cadrul unei emisiuni miercuri seara și a vorbit despre sezonul făcut de Dinamo, dar și despre ce urmează pentru formația pe care o prezidează. Oficialul alb-roșiilor a mărturisit cu această ocazie că echipa sa e în discuții cu trei jucători din străinătate pe care i-a contactat și în ultima perioadă de mercato.

Dinamo se pregătește să evolueze în barajul de Conference League care ar putea să îi garanteze echipei participarea într-o cupă europeană după nouă ani, însă oficialii clubului se gândesc deja și la stagiunea următoare. Pentru a obține rezultate mai bune decât în sezonul actual, alb-roșiii își conturează de pe acum campania de transferuri, iar Andrei Nicolescu a oferit câteva detalii pe seama acestui subiect.

Dinamo vrea întăriri pentru sezonul viitor

În sezonul actual, Dinamo a fost eliminată din Cupa României în semifinale de către Universitatea Craiova, iar în campionat va încheia pe locul 4, care o trimite la barajul pentru un loc în Conference League pe care îl va disputa contra câștigătoarei dintre FCSB și FC Botoșani. Cu siguranță, alb-roșiii țintesc rezultate mai bune, motiv pentru care clubul a demarat deja discuții cu jucători pentru eventuale transferuri.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că formația sa se află în negocieri cu trei fotbaliști din străinătate pe care i-a abordat și în iarnă. Până acum, “câinii” au rezolvat mutările a doi jucători din România, Ianis Doană de la Steaua și Adriano Manole de la FC Argeș.

“(n.r. E un sezon bun?) E un sezon în parametri pe care i-am setat. (n.r. Dacă se ratează Europa e un sezon ratat?) E un sezon normal, nu am setat asta, am zis că e un target pe care vrem să îl atingem. Dar nu era obligatoriu. Cum anul trecut nu era setat play-offul, anul ăsta era. E o presiune pozitivă pentru creşte clubul ăsta.