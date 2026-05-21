Dinamo, gata să dea lovitura în mercato-ul din vară: “Avem discuții cu 3 jucători de afară”

Andrei Nicolescu a fost invitat în cadrul unei emisiuni miercuri seara și a vorbit despre sezonul făcut de Dinamo, dar și despre ce urmează pentru formația pe care o prezidează. Oficialul alb-roșiilor a mărturisit cu această ocazie că echipa sa e în discuții cu trei jucători din străinătate pe care i-a contactat și în ultima perioadă de mercato.
Dinamo se pregătește să evolueze în barajul de Conference League care ar putea să îi garanteze echipei participarea într-o cupă europeană după nouă ani, însă oficialii clubului se gândesc deja și la stagiunea următoare. Pentru a obține rezultate mai bune decât în sezonul actual, alb-roșiii își conturează de pe acum campania de transferuri, iar Andrei Nicolescu a oferit câteva detalii pe seama acestui subiect.
Dinamo vrea întăriri pentru sezonul viitor
În sezonul actual, Dinamo a fost eliminată din Cupa României în semifinale de către Universitatea Craiova, iar în campionat va încheia pe locul 4, care o trimite la barajul pentru un loc în Conference League pe care îl va disputa contra câștigătoarei dintre FCSB și FC Botoșani. Cu siguranță, alb-roșiii țintesc rezultate mai bune, motiv pentru care clubul a demarat deja discuții cu jucători pentru eventuale transferuri.
Andrei Nicolescu a dezvăluit că formația sa se află în negocieri cu trei fotbaliști din străinătate pe care i-a abordat și în iarnă. Până acum, “câinii” au rezolvat mutările a doi jucători din România, Ianis Doană de la Steaua și Adriano Manole de la FC Argeș.
“(n.r. E un sezon bun?) E un sezon în parametri pe care i-am setat. (n.r. Dacă se ratează Europa e un sezon ratat?) E un sezon normal, nu am setat asta, am zis că e un target pe care vrem să îl atingem. Dar nu era obligatoriu. Cum anul trecut nu era setat play-offul, anul ăsta era. E o presiune pozitivă pentru creşte clubul ăsta.
Problema majoră o să fie cât de repede ne putem mişca pentru transferuri, avem nişte discuţii cu trei jucători. Am discutat şi cu ei în partea de iarnă.
Nu am finalizat nimic şi cam suntem în aceeaşi situaţie. Transferurile sunt greu de realizat la început. Aşteaptă până în ultima clipă. Sunt jucători de afară“, a spus președintele alb-roșiilor, potrivit primasport.ro.
- Clauza uriaşă pe care Daniel Pancu o are în contractul cu CFR. Se va îmbogăţi dacă Varga îl dă afară
- Mihai Stoica anunţă două transferuri la FCSB: “Pe unul îl ştie şi Gigi”
- Antrenorul care a pus DA şi care va înlocui un mare rapidist în Liga 1
- Continuă războiul: ultraşii de la Peluza Sud Craiova, mesaj acid. “Deveniţi mult mai ridicoli”
- Ioan Varga, anunţ important despre viitorul CFR-ului: “Interes există!”