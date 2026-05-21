Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo, gata să dea lovitura în mercato-ul din vară: “Avem discuții cu 3 jucători de afară”

Dinamo, gata să dea lovitura în mercato-ul din vară: “Avem discuții cu 3 jucători de afară”

Andrei Nicolae Publicat: 21 mai 2026, 9:41

Comentarii
Dinamo, gata să dea lovitura în mercato-ul din vară: Avem discuții cu 3 jucători de afară

Andrei Nicolescu / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Andrei Nicolescu a fost invitat în cadrul unei emisiuni miercuri seara și a vorbit despre sezonul făcut de Dinamo, dar și despre ce urmează pentru formația pe care o prezidează. Oficialul alb-roșiilor a mărturisit cu această ocazie că echipa sa e în discuții cu trei jucători din străinătate pe care i-a contactat și în ultima perioadă de mercato.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo se pregătește să evolueze în barajul de Conference League care ar putea să îi garanteze echipei participarea într-o cupă europeană după nouă ani, însă oficialii clubului se gândesc deja și la stagiunea următoare. Pentru a obține rezultate mai bune decât în sezonul actual, alb-roșiii își conturează de pe acum campania de transferuri, iar Andrei Nicolescu a oferit câteva detalii pe seama acestui subiect.

Dinamo vrea întăriri pentru sezonul viitor

În sezonul actual, Dinamo a fost eliminată din Cupa României în semifinale de către Universitatea Craiova, iar în campionat va încheia pe locul 4, care o trimite la barajul pentru un loc în Conference League pe care îl va disputa contra câștigătoarei dintre FCSB și FC Botoșani. Cu siguranță, alb-roșiii țintesc rezultate mai bune, motiv pentru care clubul a demarat deja discuții cu jucători pentru eventuale transferuri.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că formația sa se află în negocieri cu trei fotbaliști din străinătate pe care i-a abordat și în iarnă. Până acum, “câinii” au rezolvat mutările a doi jucători din România, Ianis Doană de la Steaua și Adriano Manole de la FC Argeș.

(n.r. E un sezon bun?) E un sezon în parametri pe care i-am setat. (n.r. Dacă se ratează Europa e un sezon ratat?) E un sezon normal, nu am setat asta, am zis că e un target pe care vrem să îl atingem. Dar nu era obligatoriu. Cum anul trecut nu era setat play-offul, anul ăsta era. E o presiune pozitivă pentru creşte clubul ăsta.

Reclamă
Reclamă

Problema majoră o să fie cât de repede ne putem mişca pentru transferuri, avem nişte discuţii cu trei jucători. Am discutat şi cu ei în partea de iarnă.

Nu am finalizat nimic şi cam suntem în aceeaşi situaţie. Transferurile sunt greu de realizat la început. Aşteaptă până în ultima clipă. Sunt jucători de afară“, a spus președintele alb-roșiilor, potrivit primasport.ro.

Un lift în care se aflau şapte persoane a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cinci răniţiUn lift în care se aflau şapte persoane a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cinci răniţi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A murit în curtea școlii. Un elev de clasa a VIII-a din Bacău s-a stins sub privirile colegilor
Observator
A murit în curtea școlii. Un elev de clasa a VIII-a din Bacău s-a stins sub privirile colegilor
Gheorghe Ștefan „Pinalty”, aproape de revenirea în SuperLiga! Clubul surpriză care l-a cooptat
Fanatik.ro
Gheorghe Ștefan „Pinalty”, aproape de revenirea în SuperLiga! Clubul surpriză care l-a cooptat
12:28

Rafa Nadal a dat verdictul după ce Carlos Alcaraz s-a retras și de la Wimbledon: “Și eu m-am accidentat așa”
11:47

Clauza uriaşă pe care Daniel Pancu o are în contractul cu CFR. Se va îmbogăţi dacă Varga îl dă afară
10:53

VideoToată lumea la World Cup 2026, toată lumea în Universul Antena. Controversele de la Cupa Mondială
10:47

Mihai Stoica anunţă două transferuri la FCSB: “Pe unul îl ştie şi Gigi”
10:43

VideoOklahoma City Thunder a egalat la 1 finala Conferinței de Vest cu San Antonio Spurs. 30 de puncte pentru “SGA”
10:18

Jucătorul aflat pe lista lui Cristi Chivu a vorbit despre viitorul său: “Milano e un oraș foarte frumos”
Vezi toate știrile
1 Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova 2 Dinamo a făcut un transfer de la FC Argeș. Mutare surpriză 3 Presa din Rusia anunță cine îl înlocuiește pe Răzvan Lucescu la PAOK 4 LPF a decis când se joacă Dinamo – FCSB / Botoșani, finala barajului pentru Conference League 5 Decizia luată de Florinel Coman în privinţa întoarcerii la FCSB! 6 Universitatea Craiova a ofertat un jucător de la U Cluj înainte de finala pentru campionat
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”