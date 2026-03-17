Alex Masgras Publicat: 17 martie 2026, 12:34

Valeriu Iftime se amuză pe seama lui Gigi Becali! Ce spune despre Mirel Rădoi la FCSB: Iese tărăboi mare

Gigi Becali şi Valeriu Iftime / Colaj Profimedia & Hepta

Valeriu Iftime, patornul celor de la FC Botoşani, nu se aştepta ca FCSB să remizeze cu Metaloglobus, în prima etapă a play-out-ului Ligii 1. Acesta este convins că nici revenirea lui Mirel Rădoi nu va schimba abordarea lui Gigi Becali, care nu se va abţine şi se va băga la echipă dacă lucrurile nu merg aa cum trebuie.

Iftime susţine că FCSB nu va câştiga nici meciul de pe teren propriu cu cei de la UTA Arad şi că va avea câştig de cauză şi echipa sa, FC Botoşani, în meciul direct. În cazul în care acest scenariu se adevereşte, Iftime nu vede cum colaborarea cu Mirel Rădoi va fi una de lungă durată.

Valeriu Iftime nu crede că Mirel Rădoi va rezista la FCSB: “Becali o să se bage”

“Nu mă așteptam să facă 0-0 cu Metaloglobus. Toate invențiile domnului Becali nu au avut niciun sens în fotbal. Acum am văzut că are un discurs că nu se mai bagă, că mai știu eu ce… O să se bage, o să vedeți. De exemplu, nu o bate pe UTA și începe să vorbească. Așa pleacă și Mirel Rădoi de acolo.

Eu aș vrea mult să reziste Rădoi și să reușească, pentru că mi se pare un antrenor foarte, foarte bun. Numai că în povestea asta de la FCSB este complicat. Nu rezistă domnul Becali până la finalul sezonului. Dacă îl bate UTA iese un tărăboi mare.

Eu îl bat sigur și îl liniștesc (n.r. râde). Nu acceptă înfrângeri și se schimbă total imediat. Ați văzut ce a făcut și cu Hagi, care era Hagi până la urmă. Era nașul lui, dar nu scapă nimeni acolo”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit digisport.ro.

După remiza dintre FCSB – Metaloglobus, campioana en-titre se află pe locul 9 în play-out, cu 24 de puncte. Etapa viitoare, FCSB va juca tot pe teren propriu, când pe Arena Naţională va veni UTA Arad.

Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: "Am semnat încetarea contractului"
Încă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul
Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: "Unul singur"