Antrenorul care a pus DA şi care va înlocui un mare rapidist în Liga 1

Csikszereda îşi va anunţa noul antrenor pe 3 iunie. Ciucanii s-au despărţit de Robert Ilyes, fostul jucător al Rapidului, dar au ajuns la un acord cu înlocuitorul său.

Presa maghiară susţine că Istvan Szabo este tehnicianul care a ajuns la un acord total cu Csikszereda. Tehnicianul de 59 de ani va fi prezentat oficial pe 3 iunie, informaţie oferită chiar de preşedintele Zoltan Szondy.

Antrenor nou pentru Csikszereda

Pentru Csikszereda, va urma un cantonament în Austria, acolo unde vor da probe mai mulţi jucători maghiari, pe care Istvan Szabo i-ar fi contactat deja.

Pe de altă parte, Istvan Szabo e liber de contract după despărţirea de Nyiregyhaza Spartacus, una ce a avut loc la finalul lunii octombrie 2025. La fosta echipă, acesta a înregistrat cinci victorii, șase remize și opt eșecuri.

Robert Ilyeș și-a anunțat plecarea de la Csikszereda

Robert Ilyeș (52 de ani) și-a anunțat plecarea de la Csikszereda. Antrenorul a dezvăluit că partida cu Botoșani a fost ultima a sa la cârma „ciucanilor”.