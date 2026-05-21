Antrenorul care a pus DA şi care va înlocui un mare rapidist în Liga 1

Dan Roșu Publicat: 21 mai 2026, 9:19

Csikszereda îşi va anunţa noul antrenor pe 3 iunie. Ciucanii s-au despărţit de Robert Ilyes, fostul jucător al Rapidului, dar au ajuns la un acord cu înlocuitorul său.

Presa maghiară susţine că Istvan Szabo este tehnicianul care a ajuns la un acord total cu Csikszereda. Tehnicianul de 59 de ani va fi prezentat oficial pe 3 iunie, informaţie oferită chiar de preşedintele Zoltan Szondy.

Antrenor nou pentru Csikszereda

Pentru Csikszereda, va urma un cantonament în Austria, acolo unde vor da probe mai mulţi jucători maghiari, pe care Istvan Szabo i-ar fi contactat deja.

Pe de altă parte, Istvan Szabo e liber de contract după despărţirea de Nyiregyhaza Spartacus, una ce a avut loc la finalul lunii octombrie 2025. La fosta echipă, acesta a înregistrat cinci victorii, șase remize și opt eșecuri.

Robert Ilyeș și-a anunțat plecarea de la Csikszereda

Robert Ilyeș (52 de ani) și-a anunțat plecarea de la Csikszereda. Antrenorul a dezvăluit că partida cu Botoșani a fost ultima a sa la cârma „ciucanilor”.

„Da, așa este, a fost ultimul meu meci. Nu știu, ar trebui să scriu o carte ca să vă explic, așa că o să țin pentru mine. A fost o înțelegere reciprocă, atât eu, cât și clubul, nu am vrut să continuăm.

În seara asta am oferit munca pe care mi-au cerut-o și pot să plec de aici cu fruntea sus. Plec cu fruntea sus, s-a încheiat un ciclu de trei ani. Las ceva în urma mea și îi mulțumesc clubului pentru încredere”, a spus Ilyes.

Robert Ilyeș o antrena pe Csikszereda din 2023, el reușind să-i promoveze pe „ciucani” în Liga 1, în vara anului trecut. Antrenorul a mai antrenat formația din Miercurea Ciuc și între 2013 și 2017, iar între 2019 și 2023 el a fost secund la Sepsi.

