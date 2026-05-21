Bernardo Silva şi-a anunţat oficial despărţirea de Manchester City

Dan Roșu Publicat: 21 mai 2026, 9:45

Bernardo Silva (31 de ani) şi-a anunţat oficial, printr-un videoclip publicat de club pe reţelele de socializare, plecarea de la Manchester City, după nouă sezoane petrecute în Anglia şi douăzeci de trofee câştigate.

„Plec ca suporter al echipei Manchester City”, a declarat el. „Când am venit din Portugalia, eram suporter al echipei Benfica, dar astăzi pot spune cu certitudine că sentimentele mele faţă de acest club sunt foarte, foarte puternice. Voi susţine Manchester City toată viaţa.”

Aflat la echipa din vara anului 2017, venit de la AS Monaco, jucătorul portughez în vârstă de 31 de ani recunoaşte: „Este momentul ca tinerii jucători să-şi primească şansa, iar pentru mine, personal, este ocazia de a mă apropia de familia mea. Sunt departe de ei de mult timp şi vreau să mă apropii puţin de ei.”

Părăseşte City odată cu Pep Guardiola, antrenorul care l-a adus în Anglia. „Cu mult înainte de a veni la City, Pep a fost întotdeauna o sursă de inspiraţie. Când antrena Barcelona, echipa aceea cu Xavi, Iniesta, Messi, Pedro…

La Benfica, în anii mei de formare, nu jucam pentru că se credea că nu eram destul de înalt şi nici destul de puternic. Privind acea echipă, îmi spuneam: nici aceşti jucători nu sunt înalţi, nu sunt deosebit de puternici. Dacă ei pot face asta, atunci poate că într-o zi o voi putea face şi eu.

Aşadar, echipele lui Pep au fost întotdeauna o sursă de inspiraţie pentru mine. Iar apoi, să mă alătur acestui club, să lucrez cu el timp de nouă ani şi să fac parte din acest succes, este ceva excepţional. Astăzi, faptul că sunt jucătorul care a disputat cele mai multe meciuri sub comanda lui este ceva cu adevărat special.”

Silva a câştigat 19 trofee cu Manchester City, 6 titluri în Premier League, 3 Cupe ale Angliei, 5 Cupe ale Ligii, 3 Supercupe ale Angliei, o UEFA Champions League şi un Campionat Mondial al Cluburilor.

