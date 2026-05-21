Jucătorul aflat pe lista lui Cristi Chivu a vorbit despre viitorul său: “Milano e un oraș foarte frumos”

Cristi Chivu a cucerit alături de Inter campionatul și Cupa Italiei, iar “nerazzurrii” se gândesc deja la cum vor aborda sezonul viitor. Antrenorul român și-a setat mai multe “ținte”, iar pe lista sa se află și Oumar Solet, fundașul lui Udinese care a vorbit recent despre viitorul său la formația din Friuli.

Inter a încheiat sezonul 2025/26 cu două trofee, iar conducerea clubului, alături de Cristi Chivu, pregătește noua stagiune. Oficialii formației din Lombardia au mai mulți jucători în vizor, iar printre ei se numără și Oumar Solet, fundașul central al lui Udinese.

Solet a preferat să nu dea un verdict legat de viitorul său

Recent, fotbalistul cu dublă cetățenie (franceză și ivoriană) a acordat un interviu pentru Gazzetta dello Sport și a vorbit despre viitorul său. Întrebat despre zvonurile legate de un transfer la Inter, fotbalistul lui Udinese a dat un răspuns evaziv:

“(n.r. E adevărat că Inter e interesată de tine?) E tare să fii asociat cu echipe mari, dar eu sunt concentrat pe friulani. Milan e un oraș foarte frumos, foarte viu“.

Ulterior, Solet a ajuns să vorbească despre cât de bine se simte la Udinese, echipă unde a ajuns în ianuarie 2025 din postura de jucător liber de contract, dar și despre cum își dorește să joace din nou în Champions League, ceva ce Inter i-ar putea oferi. Fotbalistul de 26 de ani a adunat meciuri în cea mai tare competiție europeană intercluburi pe vremea când evolua la RB Salzburg între 2020 și 2024.