Home | Fotbal | Serie A | Jucătorul aflat pe lista lui Cristi Chivu a vorbit despre viitorul său: “Milano e un oraș foarte frumos”

Jucătorul aflat pe lista lui Cristi Chivu a vorbit despre viitorul său: “Milano e un oraș foarte frumos”

Andrei Nicolae Publicat: 21 mai 2026, 10:18

Comentarii
Jucătorul aflat pe lista lui Cristi Chivu a vorbit despre viitorul său: Milano e un oraș foarte frumos

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cristi Chivu a cucerit alături de Inter campionatul și Cupa Italiei, iar “nerazzurrii” se gândesc deja la cum vor aborda sezonul viitor. Antrenorul român și-a setat mai multe “ținte”, iar pe lista sa se află și Oumar Solet, fundașul lui Udinese care a vorbit recent despre viitorul său la formația din Friuli.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter a încheiat sezonul 2025/26 cu două trofee, iar conducerea clubului, alături de Cristi Chivu, pregătește noua stagiune. Oficialii formației din Lombardia au mai mulți jucători în vizor, iar printre ei se numără și Oumar Solet, fundașul central al lui Udinese.

Solet a preferat să nu dea un verdict legat de viitorul său

Recent, fotbalistul cu dublă cetățenie (franceză și ivoriană) a acordat un interviu pentru Gazzetta dello Sport și a vorbit despre viitorul său. Întrebat despre zvonurile legate de un transfer la Inter, fotbalistul lui Udinese a dat un răspuns evaziv:

(n.r. E adevărat că Inter e interesată de tine?) E tare să fii asociat cu echipe mari, dar eu sunt concentrat pe friulani. Milan e un oraș foarte frumos, foarte viu“.

Ulterior, Solet a ajuns să vorbească despre cât de bine se simte la Udinese, echipă unde a ajuns în ianuarie 2025 din postura de jucător liber de contract, dar și despre cum își dorește să joace din nou în Champions League, ceva ce Inter i-ar putea oferi. Fotbalistul de 26 de ani a adunat meciuri în cea mai tare competiție europeană intercluburi pe vremea când evolua la RB Salzburg între 2020 și 2024.

Reclamă
Reclamă

(n.r. cei de la Udinese) M-au făcut să mă simt ca acasă și acum vreau să devin un jucător de elită. Nu mă gândesc așa mult la riscuri, poate că îți lipsește puțin curajul în în ceea ce privește încrederea în jucătorii tineri

(n.r. despre participarea din trecut în Champions League) Da, m-a îmbogățit și mi-a oferit experiență, deci cu siguranță mi-aș dori să joc din nou“, a spus fundașul născut în Franța, citat de tuttomercatoweb.com.

Cum a arătat cariera lui Omar Solet până acum

Solet și-a început cariera de fotbalist în Franța, iar tot în “Hexagon” a bifat și prima echipă la nivel de profesioniști, Stade Lavallois. A fost împrumutat în iarna anului 2018 la Olympique Lyon, iar în vară s-a transferat definitiv la echipa cu șapte titluri în Ligue 1.

Un lift în care se aflau şapte persoane a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cinci răniţiUn lift în care se aflau şapte persoane a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cinci răniţi
Reclamă

În 2020, Solet ajungea la RB Salzburg, unde a evoluat până în toamna anului 2024, după care a rămas liber de contract până în iarna lui 2025, când a ajuns la Udinese.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări
Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?

  • Nu

    (70%, 1.065 Voturi)

  • Da

    (30%, 453 Voturi)

Total Voturi: 1.518

Loading ... Loading ...
Citește și:
A murit în curtea școlii. Un elev de clasa a VIII-a din Bacău s-a stins sub privirile colegilor
Observator
A murit în curtea școlii. Un elev de clasa a VIII-a din Bacău s-a stins sub privirile colegilor
Gheorghe Ștefan „Pinalty”, aproape de revenirea în SuperLiga! Clubul surpriză care l-a cooptat
Fanatik.ro
Gheorghe Ștefan „Pinalty”, aproape de revenirea în SuperLiga! Clubul surpriză care l-a cooptat
11:47

Clauza uriaşă pe care Daniel Pancu o are în contractul cu CFR. Se va îmbogăţi dacă Varga îl dă afară
10:53

VideoToată lumea la World Cup 2026, toată lumea în Universul Antena. Controversele de la Cupa Mondială
10:47

Mihai Stoica anunţă două transferuri la FCSB: “Pe unul îl ştie şi Gigi”
10:43

VideoOklahoma City Thunder a egalat la 1 finala Conferinței de Vest cu San Antonio Spurs. 30 de puncte pentru “SGA”
10:00

Emiliano Martinez a jucat finala Europa League cu un deget rupt
9:45

Bernardo Silva şi-a anunţat oficial despărţirea de Manchester City
Vezi toate știrile
1 Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova 2 Dinamo a făcut un transfer de la FC Argeș. Mutare surpriză 3 Presa din Rusia anunță cine îl înlocuiește pe Răzvan Lucescu la PAOK 4 LPF a decis când se joacă Dinamo – FCSB / Botoșani, finala barajului pentru Conference League 5 Decizia luată de Florinel Coman în privinţa întoarcerii la FCSB! 6 Universitatea Craiova a ofertat un jucător de la U Cluj înainte de finala pentru campionat
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”