Jucătorul aflat pe lista lui Cristi Chivu a vorbit despre viitorul său: “Milano e un oraș foarte frumos”

Cristi Chivu a cucerit alături de Inter campionatul și Cupa Italiei, iar “nerazzurrii” se gândesc deja la cum vor aborda sezonul viitor. Antrenorul român și-a setat mai multe “ținte”, iar pe lista sa se află și Oumar Solet, fundașul lui Udinese care a vorbit recent despre viitorul său la formația din Friuli.
Inter a încheiat sezonul 2025/26 cu două trofee, iar conducerea clubului, alături de Cristi Chivu, pregătește noua stagiune. Oficialii formației din Lombardia au mai mulți jucători în vizor, iar printre ei se numără și Oumar Solet, fundașul central al lui Udinese.
Solet a preferat să nu dea un verdict legat de viitorul său
Recent, fotbalistul cu dublă cetățenie (franceză și ivoriană) a acordat un interviu pentru Gazzetta dello Sport și a vorbit despre viitorul său. Întrebat despre zvonurile legate de un transfer la Inter, fotbalistul lui Udinese a dat un răspuns evaziv:
“(n.r. E adevărat că Inter e interesată de tine?) E tare să fii asociat cu echipe mari, dar eu sunt concentrat pe friulani. Milan e un oraș foarte frumos, foarte viu“.
Ulterior, Solet a ajuns să vorbească despre cât de bine se simte la Udinese, echipă unde a ajuns în ianuarie 2025 din postura de jucător liber de contract, dar și despre cum își dorește să joace din nou în Champions League, ceva ce Inter i-ar putea oferi. Fotbalistul de 26 de ani a adunat meciuri în cea mai tare competiție europeană intercluburi pe vremea când evolua la RB Salzburg între 2020 și 2024.
“(n.r. cei de la Udinese) M-au făcut să mă simt ca acasă și acum vreau să devin un jucător de elită. Nu mă gândesc așa mult la riscuri, poate că îți lipsește puțin curajul în în ceea ce privește încrederea în jucătorii tineri
(n.r. despre participarea din trecut în Champions League) Da, m-a îmbogățit și mi-a oferit experiență, deci cu siguranță mi-aș dori să joc din nou“, a spus fundașul născut în Franța, citat de tuttomercatoweb.com.
Cum a arătat cariera lui Omar Solet până acum
Solet și-a început cariera de fotbalist în Franța, iar tot în “Hexagon” a bifat și prima echipă la nivel de profesioniști, Stade Lavallois. A fost împrumutat în iarna anului 2018 la Olympique Lyon, iar în vară s-a transferat definitiv la echipa cu șapte titluri în Ligue 1.
În 2020, Solet ajungea la RB Salzburg, unde a evoluat până în toamna anului 2024, după care a rămas liber de contract până în iarna lui 2025, când a ajuns la Udinese.
Nu
(70%, 1.065 Voturi)
Da
(30%, 453 Voturi)
Total Voturi: 1.518
- Fotbalistul român din Serie A, dorit de Dinamo. Alte două rivale din Liga 1 “stau la pândă”
- Antonio Conte a decis: pleacă de la Napoli! Unde ar putea ajunge
- Probleme pentru starul lui Cristi Chivu! Riscă să fie amendat după parada de titlu a lui Inter
- Cristi Chivu a dat jackpot-ul! Ce contract îi pregătește conducerea, după ce a cucerit eventul cu Inter
- Cristi Chivu, săgeți către Simone Inzaghi după eventul cu Inter: „Nu a fost ușor să îndreptăm ce s-a greșit anul trecut”