Gluma serii după ce Aston Villa a câștigat Europa League: “Sperăm că Prințul William va scoate cardul la final”

Andrei Nicolae Publicat: 21 mai 2026, 9:18

Prințul William, alături de Unai Emery după finala Europa League / X @AVFCOfficial

Aston Villa a câștigat primul ei trofeu european după o pauză de 44 de ani, iar în tribune formația din Birmingham a fost susținută de Prințul William. După meci, căpitanul englezilor, John McGinn, s-a arătat bucuros de prezența membrului din familia regală și și-a permis și să glumească, spunând că speră ca moștenitorul tronului Regatului Unit să facă cinste cu băutura.

Aston Villa a surclasat-o miercuri seara pe Freiburg în finala Europa League și a câștigat primul ei trofeu european din 1982 încoace. Tielemans, Buendia și Rogers au stabilit scorul final de la Istanbul, formația din Birmingham câștigând categoric, 3-0.

Prințul William, invitat să bea alături de jucătorii lui Aston Villa

După meci, John McGinn a vorbit cu jurnaliștii despre triumful echipei sale, pentru el fiind doar al treilea trofeu câștigat în întreaga carieră, după o Cupă a Scoției cu Hibernian și o Cupă a Ligii Scoției cu St. Mirren. Inevitabil, fotbalistul de 31 de ani a vorbit și despre susținerea din tribune a Prințului William, care a venit inclusiv la vestiare pentru a le ura baftă înainte de meci elevilor lui Unai Emery.

McGinn și-a permis și să glumească pe seama fanatismului membrului din familia regală și a dezvăluit că el și colegii săi îl așteaptă să bea cot la cot cu ei. Scoțianul a mai spus de asemenea și că speră ca Prințul William să ajungă să facă cinste odată cu acest triumf al formației din Birmingham.

E un tip care are clasă. A fost în vestiar înainte de meci. E un fan înfocat Villa, deci era clar că nu o să rateze meciul și e evident că e minunat să avem parte de susținerea sa.

E doar un tip normal, să sperăm că în seara asta va bea ceva cu noi și își va scoate cardul de credit la finalul nopții!“, a spus mijlocașul scoțian, potrivit dailymail.com.

Odată cu victoria din finala Europa League care îl propulsează pe Unai Emery într-un club select, echipa engleză și-a asigurat calificarea în grupa Champions League din sezonul viitor.

Prinţul William, mesaj superb după victoria uriaşă a lui Aston Villa

“O seară incredibilă!! Felicitări enorme tuturor jucătorilor, echipei, staff-ului şi tuturor celor legaţi de club! 44 de ani de la ultimul trofeu european!

Un salut special pentru Boubacar Kamara, care a fost accidentat, dar este o parte integrantă a echipei noastre şi a ajutat la punerea bazelor acestui succes”, a spus prinţul William.

