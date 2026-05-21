Gluma serii după ce Aston Villa a câștigat Europa League: “Sperăm că Prințul William va scoate cardul la final”

Aston Villa a câștigat primul ei trofeu european după o pauză de 44 de ani, iar în tribune formația din Birmingham a fost susținută de Prințul William. După meci, căpitanul englezilor, John McGinn, s-a arătat bucuros de prezența membrului din familia regală și și-a permis și să glumească, spunând că speră ca moștenitorul tronului Regatului Unit să facă cinste cu băutura.

Aston Villa a surclasat-o miercuri seara pe Freiburg în finala Europa League și a câștigat primul ei trofeu european din 1982 încoace. Tielemans, Buendia și Rogers au stabilit scorul final de la Istanbul, formația din Birmingham câștigând categoric, 3-0.

Prințul William, invitat să bea alături de jucătorii lui Aston Villa

După meci, John McGinn a vorbit cu jurnaliștii despre triumful echipei sale, pentru el fiind doar al treilea trofeu câștigat în întreaga carieră, după o Cupă a Scoției cu Hibernian și o Cupă a Ligii Scoției cu St. Mirren. Inevitabil, fotbalistul de 31 de ani a vorbit și despre susținerea din tribune a Prințului William, care a venit inclusiv la vestiare pentru a le ura baftă înainte de meci elevilor lui Unai Emery.

McGinn și-a permis și să glumească pe seama fanatismului membrului din familia regală și a dezvăluit că el și colegii săi îl așteaptă să bea cot la cot cu ei. Scoțianul a mai spus de asemenea și că speră ca Prințul William să ajungă să facă cinste odată cu acest triumf al formației din Birmingham.

“E un tip care are clasă. A fost în vestiar înainte de meci. E un fan înfocat Villa, deci era clar că nu o să rateze meciul și e evident că e minunat să avem parte de susținerea sa.