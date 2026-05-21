Gluma serii după ce Aston Villa a câștigat Europa League: “Sperăm că Prințul William va scoate cardul la final”

Aston Villa a câștigat primul ei trofeu european după o pauză de 44 de ani, iar în tribune formația din Birmingham a fost susținută de Prințul William. După meci, căpitanul englezilor, John McGinn, s-a arătat bucuros de prezența membrului din familia regală și și-a permis și să glumească, spunând că speră ca moștenitorul tronului Regatului Unit să facă cinste cu băutura.
Aston Villa a surclasat-o miercuri seara pe Freiburg în finala Europa League și a câștigat primul ei trofeu european din 1982 încoace. Tielemans, Buendia și Rogers au stabilit scorul final de la Istanbul, formația din Birmingham câștigând categoric, 3-0.
Prințul William, invitat să bea alături de jucătorii lui Aston Villa
După meci, John McGinn a vorbit cu jurnaliștii despre triumful echipei sale, pentru el fiind doar al treilea trofeu câștigat în întreaga carieră, după o Cupă a Scoției cu Hibernian și o Cupă a Ligii Scoției cu St. Mirren. Inevitabil, fotbalistul de 31 de ani a vorbit și despre susținerea din tribune a Prințului William, care a venit inclusiv la vestiare pentru a le ura baftă înainte de meci elevilor lui Unai Emery.
McGinn și-a permis și să glumească pe seama fanatismului membrului din familia regală și a dezvăluit că el și colegii săi îl așteaptă să bea cot la cot cu ei. Scoțianul a mai spus de asemenea și că speră ca Prințul William să ajungă să facă cinste odată cu acest triumf al formației din Birmingham.
“E un tip care are clasă. A fost în vestiar înainte de meci. E un fan înfocat Villa, deci era clar că nu o să rateze meciul și e evident că e minunat să avem parte de susținerea sa.
E doar un tip normal, să sperăm că în seara asta va bea ceva cu noi și își va scoate cardul de credit la finalul nopții!“, a spus mijlocașul scoțian, potrivit dailymail.com.
Odată cu victoria din finala Europa League care îl propulsează pe Unai Emery într-un club select, echipa engleză și-a asigurat calificarea în grupa Champions League din sezonul viitor.
Prinţul William, mesaj superb după victoria uriaşă a lui Aston Villa
“O seară incredibilă!! Felicitări enorme tuturor jucătorilor, echipei, staff-ului şi tuturor celor legaţi de club! 44 de ani de la ultimul trofeu european!
Un salut special pentru Boubacar Kamara, care a fost accidentat, dar este o parte integrantă a echipei noastre şi a ajutat la punerea bazelor acestui succes”, a spus prinţul William.
- Emiliano Martinez a jucat finala Europa League cu un deget rupt
- Doar 3 antrenori au mai reușit asta. Unai Emery, într-un club select după ce a câștigat Europa League a 5-a oară
- Prinţul William, mesaj superb după victoria uriaşă a lui Aston Villa: “O seară incredibilă, felicitări enorme”
- Cum trimite Premier League 6 echipe în Champions League după victoria lui Aston Villa din Europa League
- Aston Villa a cucerit Europa League! Show total în finală şi primul trofeu european după 44 de ani!