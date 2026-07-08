Neluțu Varga a luat decizia în cazul lui Damjan Djokovic, fotbalist acuzat de trucare de meciuri

Părea greu de crezut că în Liga 1 se poate întâmpla aşa ceva, dar numele unui fotbalist important din Liga 1 este vehiculat într-un scandal al pariurilor. Cum s-a ajuns aici?

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Damjan Djokovic (36 de ani) este anchetat oficial de către Departamentul de Integritate și Antifraudă din cadrul FRF. Alături de el apare şi numele juristului Ioan Ivașcu, despre care s-a scris că au probleme în legătura cu unele meciuri suspecte.

În cazul lui Djokovic, unul dintre meciurile suspecte e Botoșani – CFR Cluj 0-1, de pe 19 decembrie 2025. Mijlocașul e bănuit că a luat intenționat cartonaș galben în minutul 77.

Cum numele lui Djokovic a ajuns implicat într-un scandal al pariurilor, patronul Ioan Varga a anunţat că CFR Cluj va rezilia contractul cu el, dacă se dovedeşte că informaţia este reală.

”Nu mă interesează pe mine, a greșit, plătește, cine a greșit plătește. N-am nicio abatere, niciun fel de rabat la nimic. A greșit, a plătit, indiferent cum îl cheamă.