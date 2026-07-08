Home | Fotbal | Liga 1 | Neluțu Varga a luat decizia în cazul lui Damjan Djokovic, fotbalist acuzat de trucare de meciuri

Neluțu Varga a luat decizia în cazul lui Damjan Djokovic, fotbalist acuzat de trucare de meciuri

Radu Constantin Publicat: 8 iulie 2026, 11:08

Comentarii
Neluțu Varga a luat decizia în cazul lui Damjan Djokovic, fotbalist acuzat de trucare de meciuri

Neluţu Varga / Antena Sport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Părea greu de crezut că în Liga 1 se poate întâmpla aşa ceva, dar numele unui fotbalist important din Liga 1 este vehiculat într-un scandal al pariurilor. Cum s-a ajuns aici?

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Damjan Djokovic (36 de ani) este anchetat oficial de către Departamentul de Integritate și Antifraudă din cadrul FRF. Alături de el apare şi numele juristului Ioan Ivașcu, despre care s-a scris că au probleme în legătura cu unele meciuri suspecte.

În cazul lui Djokovic, unul dintre meciurile suspecte e Botoșani – CFR Cluj 0-1, de pe 19 decembrie 2025. Mijlocașul e bănuit că a luat intenționat cartonaș galben în minutul 77.

Cum numele lui Djokovic a ajuns implicat într-un scandal al pariurilor, patronul Ioan Varga a anunţat că CFR Cluj va rezilia contractul cu el, dacă se dovedeşte că informaţia este reală.

”Nu mă interesează pe mine, a greșit, plătește, cine a greșit plătește. N-am nicio abatere, niciun fel de rabat la nimic. A greșit, a plătit, indiferent cum îl cheamă.

Reclamă
Reclamă

Legat de Ivașcu, n-am nicio problemă cu dânsul. În perioada de care se vorbea nu lucra la noi, nu era angajat la CFR, era om liber, putea să facă ce vrea.

Legat de Djokovic, dacă e real, vom lua atitudine, vom desface contractul de muncă”, a anunțat Neluțu Varga, citat de Sport.ro.

Batoanele proteice şi ciocolata fără zahăr, la analize de laborator. Rezultate surprinzătoareBatoanele proteice şi ciocolata fără zahăr, la analize de laborator. Rezultate surprinzătoare
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

A fost avantajată Argentina de arbitraj în meciul cu Egipt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unui elev când şi-a aflat notele la Bacalaureat: "La română am luat 8 şi vreau să depun contestaţie"
Observator
Reacţia unui elev când şi-a aflat notele la Bacalaureat: "La română am luat 8 şi vreau să depun contestaţie"
Vladimir Screciu, lovitură pentru Universitatea Craiova! Cum ar putea arăta primul 11 la meciul tur cu ML Vitebsk. Exclusiv
Fanatik.ro
Vladimir Screciu, lovitură pentru Universitatea Craiova! Cum ar putea arăta primul 11 la meciul tur cu ML Vitebsk. Exclusiv
12:59

Corvinul Hunedoara, un nou transfer. Cine este Mihajlo Ivancevic
12:58

De 22 de ani nu s-a mai întâmplat asta! Performanţa notabilă a Europei la Cupa Mondială 2026
12:49

Anunț bombă făcut de Marca: FBI investighează Federația de Fotbal din Argentina
12:28

Mai arbitrează Istvan Kovacs la Mondial? Adrian Porumboiu: “Eu sunt ferm convins”
12:26

Ce vedete riscă să rateze semifinalele Cupei Mondiale! Anglia şi Maroc, în capul listei
12:12

„A fost cu adevărat emoționant!” Klose a dezvăluit că a vorbit cu Messi după ce i-a fost bătut recordul de goluri la World Cup
Vezi toate știrile
1 Lovitura verii în Liga 1: Benfica a pus banii pe masă și e aproape de transfer! 2 Cutremur în Liga 1! Damjan Djokovic, anchetat pentru blaturi la pariuri. Alte două nume mari sunt pe listă 3 “Ronaldo, nu vrem să te «omorâm», dar…”. Presa din Portugalia, reacție virulentă după eliminarea de la World Cup 4 „FIFA n-are pic de rușine!” Francezii, scandalizați după ce au văzut cine arbitrează meciul cu Maroc 5 Fotbalistul transferat recent de Dinamo, gata de plecare la o mare rivală 6 Mirel Rădoi îl transferă la Gaziantep pe jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială
E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea CraiovaE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român