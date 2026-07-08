Neluțu Varga a luat decizia în cazul lui Damjan Djokovic, fotbalist acuzat de trucare de meciuri

Părea greu de crezut că în Liga 1 se poate întâmpla aşa ceva, dar numele unui fotbalist important din Liga 1 este vehiculat într-un scandal al pariurilor. Cum s-a ajuns aici?
Damjan Djokovic (36 de ani) este anchetat oficial de către Departamentul de Integritate și Antifraudă din cadrul FRF. Alături de el apare şi numele juristului Ioan Ivașcu, despre care s-a scris că au probleme în legătura cu unele meciuri suspecte.
În cazul lui Djokovic, unul dintre meciurile suspecte e Botoșani – CFR Cluj 0-1, de pe 19 decembrie 2025. Mijlocașul e bănuit că a luat intenționat cartonaș galben în minutul 77.
Cum numele lui Djokovic a ajuns implicat într-un scandal al pariurilor, patronul Ioan Varga a anunţat că CFR Cluj va rezilia contractul cu el, dacă se dovedeşte că informaţia este reală.
”Nu mă interesează pe mine, a greșit, plătește, cine a greșit plătește. N-am nicio abatere, niciun fel de rabat la nimic. A greșit, a plătit, indiferent cum îl cheamă.
Legat de Ivașcu, n-am nicio problemă cu dânsul. În perioada de care se vorbea nu lucra la noi, nu era angajat la CFR, era om liber, putea să facă ce vrea.
Legat de Djokovic, dacă e real, vom lua atitudine, vom desface contractul de muncă”, a anunțat Neluțu Varga, citat de Sport.ro.
- Corvinul Hunedoara, un nou transfer. Cine este Mihajlo Ivancevic
- Un club de tradiţie din Europa vine să-l transfere pe Ștefan Baiaram. Olteanul este urmărit cu ML Vitebsk
- FCSB vrea să fie ca Franţa! Marius Baciu: “Se apropie de ceea ce încercăm şi noi să jucăm”
- Ștefan Târnovanu nu spune “nu” unui transfer la Dinamo!
- Emmanuel Yeboah se transferă în Liga 1. Cu ce echipă semnează