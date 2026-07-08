„Acord total!” Barcelona s-a mișcat imediat după eliminarea Portugaliei de la Mondial! Ce jucător transferă

FC Barcelona este aproape să oficializeze un nou transfer în această vară, după aducerea lui Anthony Gordon de la Newcastle. Conform COPE, Barcelona și Al Hilal au ajuns la un acord pentru transferul fundașului portughez, Joao Cancelo.

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Mutarea a fost în stand-by pe partea jucătorului cât timp Portugalia era prezentă la Campionatul Mondial, însă după eliminarea în fața Spaniei, mutarea urmează să devină oficială în cel mai scurt timp.

Cancelo, pe doi ani la Barcelona

Mutarea nu va fi una costisitoare pentru Barcelona: 10 milioane de euro, sumă care va include și bonusuri legate de performanța jucătorului. Cancelo urmează să semneze un contract pe 2 ani cu Barcelona, club la care a fost împrumutat și în a doua parte a sezonului recent încheiat.

Barcelona a așteptat ca Portugalia să încheie parcursul la Campionatul Mondial înainte să aibă discuția decisivă cu Al Hilal, deși Cancelo și-a manifestat clar intenția de a reveni în Catalunya. Imediat după ce lusitanii au fost eliminați, Barca a discutat cu Al Hilal. În condițiile în care Cancelo mai avea contract cu echipa din Arabia Saudită doar un an, suma cerută era de 15 milioane de euro. În urma negocierilor, Barcelona a reușit să obțină un preț și mai bun.

Cancelo se va alătura astfel lotului Barcelonei în cantonamentul din Marea Britaniei, după ce va avea o scurtă vacanță. Aducerea lui Cancelo reprezintă un nou obiectiv îndeplinit pentru Deco și Hansi Flick, cei care visează însă în continuare la Julian Alvarez. La fel ca în cazul lui Cancelo, după ce Argentina va încheia parcursul la Campionatul Mondial, este de așteptat ca discuțiile cu Atletico Madrid să repornească, în ciuda disputelor publice dintre cele două cluburi.