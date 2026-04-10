Florin Răducioiu, mesaj sfâşietor în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu: “Nu! Nu sunt pregătit pentru ziua asta”

Florin Răducioiu a postat un mesaj emoţionant în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu. Fostul selecţioner va fi înmormântat în cimitirul Bellu din capitală. La slujba de la Biserica Sfântul Elefterie au participat mai multe nume mari ale fotbalului românesc.
“Il Luce” şi-a pus amprenta asupra multor nume uriaşe din fotbalul românesc şi internaţional, drept dovadă toate mesajele din ultimele 48 de ore prin care diferiţi foşti jucători, colegi sau cluburi i-au adus un ultim omagiu lui Lucescu.
Florin Răducioiu, mesaj emoţionant pentru Mircea Lucescu: “Mi-ai spus că se va întâmpla asta dacă te voi asculta”
În dimineaţa zilei de vineri, ziua în care Mircea Lucescu a fost condus pe ultimul drum, Florin Răducioiu a postat un mesaj emoţionant pe contul său de Instagram:
“Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Astăzi debutez în Divizia A cu Timișoara. Mi-ai zis că nu contează că am doar 16 ani. Că ai încredere în mine și că aduc mult cu bunul tău prieten , Nea Florică Dumitrache…
Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Mi-ai zis că astăzi o să intru și o să dau golul victoriei cu Bacăul. Că o să fie primul meu gol la seniori. Și că nu contează că am doar 16 ani…
Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Debutez în Echipa Națională! Mi-ai spus că se va întâmpla asta dacă te voi asculta. Și te-am ascultat.
Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Astăzi avem finala cu Steaua. Acum 2 ani te-ai supărat tare când au ieșit de pe teren iar anul trecut am pierdut la Brașov , când Gică , copilul tău , ne-a dat iarăși gol. Dar ce îți mai plac , Nea Mircea , meciurile cu Steaua…
Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Vin la Brescia. Mi-e dor să lucrăm împreună.
Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Plec la Milan. Îmi va fi dor de tine…
Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Mâine jucăm cu Suedia pentru semifinalele Cupei Mondiale. Îți multumesc, Nea Mircea! Fără Dumneata , nu ajungeam aici…
Bună dimineața, Nea Mircea! Nu! Nu sunt pregătit pentru ziua asta…”, a fost mesajul lui Florin Răducioiu, pe contul său de Instagram.
- World Cup 2026 intră în istorie. Turneul transmis live în Universul Antena va fi la înălțime. La propriu
