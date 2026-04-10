Florin Răducioiu, mesaj sfâşietor în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu: “Nu! Nu sunt pregătit pentru ziua asta”

Alex Masgras Publicat: 10 aprilie 2026, 12:40

Florin Răducioiu şi Mircea Lucescu / Instagram Florin Răducioiu

Florin Răducioiu a postat un mesaj emoţionant în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu. Fostul selecţioner va fi înmormântat în cimitirul Bellu din capitală. La slujba de la Biserica Sfântul Elefterie au participat mai multe nume mari ale fotbalului românesc.

“Il Luce” şi-a pus amprenta asupra multor nume uriaşe din fotbalul românesc şi internaţional, drept dovadă toate mesajele din ultimele 48 de ore prin care diferiţi foşti jucători, colegi sau cluburi i-au adus un ultim omagiu lui Lucescu.

Florin Răducioiu, mesaj emoţionant pentru Mircea Lucescu: “Mi-ai spus că se va întâmpla asta dacă te voi asculta”

În dimineaţa zilei de vineri, ziua în care Mircea Lucescu a fost condus pe ultimul drum, Florin Răducioiu a postat un mesaj emoţionant pe contul său de Instagram:

“Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Astăzi debutez în Divizia A cu Timișoara. Mi-ai zis că nu contează că am doar 16 ani. Că ai încredere în mine și că aduc mult cu bunul tău prieten , Nea Florică Dumitrache…

Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Mi-ai zis că astăzi o să intru și o să dau golul victoriei cu Bacăul. Că o să fie primul meu gol la seniori. Și că nu contează că am doar 16 ani…

Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Debutez în Echipa Națională! Mi-ai spus că se va întâmpla asta dacă te voi asculta. Și te-am ascultat.

Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Astăzi avem finala cu Steaua. Acum 2 ani te-ai supărat tare când au ieșit de pe teren iar anul trecut am pierdut la Brașov , când Gică , copilul tău , ne-a dat iarăși gol. Dar ce îți mai plac , Nea Mircea , meciurile cu Steaua…

Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Vin la Brescia. Mi-e dor să lucrăm împreună.

Unde s-a aşternut "zăpada mieilor", cu două zile înainte de Paşte. Ce surpriză aduce prognoza meteoUnde s-a aşternut "zăpada mieilor", cu două zile înainte de Paşte. Ce surpriză aduce prognoza meteo
Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Plec la Milan. Îmi va fi dor de tine…

Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Mâine jucăm cu Suedia pentru semifinalele Cupei Mondiale. Îți multumesc, Nea Mircea! Fără Dumneata , nu ajungeam aici…

Bună dimineața, Nea Mircea! Nu! Nu sunt pregătit pentru ziua asta…”, a fost mesajul lui Florin Răducioiu, pe contul său de Instagram.

Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Citește și:
Cât câștigă un patron de benzinărie în plină criză a carburanţilor: "Nici cei apropiați nu mă cred"
Mircea Lucescu, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu. S-au tras salve de tun, iar fanfara a intonat imnul de stat. Video și foto
Vicepreședintele Galatei, copleșit de emoție la înmormântarea lui Lucescu: „Legendă, nu-l vom uita niciodată”
Răzvan Lucescu nu şi-a putut stăpâni emoţiile în timpul discursului din Biserică: “A fost impresionant”
FotoMircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu
Mutare șoc în Formula 1: de la Red Bull la McLaren. Urmează Verstappen?
World Cup 2026 intră în istorie. Turneul transmis live în Universul Antena va fi la înălțime. La propriu
“Mi-a fost jenă!” Gigi Becali, despre momentul când Mircea Lucescu a fost aproape de a semna cu FCSB: “Poate ar fi venit”
1 Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii 2 Miliardarul care şi-a trimis bodyguarzii la Arena Naţională, înainte să vină să îşi ia rămas-bun de la Mircea Lucescu 3 VIDEOCine este turcul care i-a pupat mâna lui Răzvan Lucescu lângă sicriul lui Mircea Lucescu 4 Decizia luată de PAOK Salonic, după ce Răzvan Lucescu le-a interzis jucătorilor să participe la înmormântarea lui Mircea Lucescu 5 FotoPremieră după 12 ani! Decizia luată de miliardarul Ahmetov după ce i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu 6 Apariție surpriză pe Național Arena. Cine a venit să-i spună adio lui Mircea Lucescu: „A marcat o generație”
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat faniiGestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii