Valeriu Iftime crede că Dinamo bate clar FCSB: “La cât de fudul a fost Gigi Becali, cred că îi trebuie o bătută”

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 4-3, după prelungiri, formaţia FC Botoşani şi s-a calificat în finala barajului pentru Conference League.

Valeriu Iftime a analizat jocul şi crede că FCSB s-a impus “cu noroc”. Cât pruveşte meciul cu Dinamo, patronul celor de la FC Botoşani nu crede că trupa antrenată de Marius Baciu ar avea vreo şansă. El a trimis o ironie şi către Gigi Becali, despre care spune că merită “o bătută”.

“Au avut şansă mai multă. Una peste alta este un meci care a fost frumos până la capăt, cu şapte goluri. Nu mi se pare, FCSB este o echipă slabă. Dacă primeşti trei goluri de la Botoşani? Şi FC Botoşani nu are cea mai bună formulă. Până la urmă e un meci care a plăcut, s-au dat şapte goluri. Dinamo va fi o greutate mare pentru FCSB, eu aşa cred. FCSB nu m-a impresionat deloc. Dinamo este favorită. La cât de fudul a fost Gigi Becali, cred că îi trebuie o bătută”, a spus Iftime la finalul partidei.