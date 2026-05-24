Ștefan Târnovanu nu s-a ferit de cuvinte, după 4-3 cu Botoșani: „Semn de îngrijorare. Vai de capul nostru”

FCSB are șansa de a salva acest sezon catastrofal, după ce gruparea roș-albastră s-a calificat în finala barajului de Conference League. Victoria cu FC Botoșani a fost una dramatică, scor 4-3, obținută în prelungiri.
Octavian Popescu a înscris golul decisiv la debutul lui Marius Baciu pe banca echipei, după ce a finalizat superb o acțiune personală, la care și-a driblat trei adversari.
Ștefan Târnovanu, răspuns ezitant cu privire la viitorul la FCSB
Ștefan Târnovanu a vorbit la finalul partidei dintre FCSB și FC Botoșani despre jocul prestat de echipă, dar și despre finala barajului cu Dinamo.
Portarul nu s-a ferit de cuvinte în momentul în care a fost întrebat despre acest sezon și a transmis și informații cu privire la viitorul său în lotul roș-albaștrilor.
„Un meci frumos pentru spectatorii neutri, dar trebuie să îl închidem în cele 90 de minute. Ne așteaptă un derby, a fost un joc spectaculos, s-a marcat la fiecare ocazie. Când primesc 3 goluri, clar e semn de îngrijorare. Trebuie să facem orice să câștigăm. Tavi a dat gol în minutul 107, nu mă pregăteam de penalty-uri, speram să câștigăm în prelungiri.
Cred că oricât am pune la punct în 4 zile, e vorba de un meci, nu știu cum va decurge meciul, trebuie să facem totul pentru a ne califica. Eu zic că nu e presiune, avem un sezon vai de capul nostru, noi încercăm să salvăm, dar de ce să punem și noi presiune? Nu are rost. Sincer, cred că am avut emoții mai mari în seara asta, decât atunci când ne-am bătut la titlu. Atunci câștigam tot, acum nu am fost la fel de puternici.
Eu dacă nu am încredere în echipa mea, cine să aibă? Plecăm cu prima șansă, cred că suntem echipa mai valoroasă, sper să o arătăm pe teren. Am discutat cu antrenorul mult, sper să câștigăm meciul de vineri. Când e vorba de o finală, nu cred că mai ai nevoie de antrenor, trebuie să ne autodepășim. Din iarnă și până acum a fost greu, dar îmi adun energia pentru meciul de vineri și de la vară vom vedea ce va fi.
Mai am contract 3 ani, să vedem, nu știu. Nu știu nimic despre Craiova, eu nu am vorbit cu nimeni. Dacă ar fi să plec de aici, consider că în țară nu ai unde să te duci mai sus”, a declarat Ștefan Târnovanu, potrivit digisport.ro.
