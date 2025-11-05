Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Florin Răducioiu, reacţie emoţionantă după moartea lui Emeric Ienei: "Singurul gentleman al fotbalului românesc" - Antena Sport

Home | Fotbal | Florin Răducioiu, reacţie emoţionantă după moartea lui Emeric Ienei: “Singurul gentleman al fotbalului românesc”
EXCLUSIV

Florin Răducioiu, reacţie emoţionantă după moartea lui Emeric Ienei: “Singurul gentleman al fotbalului românesc”

Publicat: 5 noiembrie 2025, 13:50

Comentarii
Florin Răducioiu, reacţie emoţionantă după moartea lui Emeric Ienei: Singurul gentleman al fotbalului românesc

Florin Răducioiu / Antena Sport

Florin Răducioiu a vorbit la superlativ despre Emeric Ienei. Fostul mare antrenor al Stelei, care a cucerit în 1986 Cupa Campionilor Europeni, a murit miercuri, la vârsta de 88 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Emeric Ienei a fost unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc şi şi-a lăsat amprenta asupra mai multor nume uriaşe.

Florin Răducioiu, după moartea lui Emeric Ienei: “Îi datorez enorm şi va fi întotdeauna în sufletul meu”

Printre aceştia se numără şi Florin Răducioiu, cel care a debutat la echipa naţională sub comanda lui Emeric Ienei. Răducioiu a dezvăluit că Emeric Ienei a contribuit la creşterea sa atât ca jucător, cât şi ca om.

De asemenea, fostul atacant al naţionalei României a spus despre Emeric Ienei că “A fost, este şi va rămâne singurul gentleman al fotbalului românesc”.

“În primul rând, îmi pare enorm de mult că nu mai este printre noi. Eu l-am văzut acum câţiva ani, era destul de bine. Am fost invitat la un eveniment la Oradea şi am avut ocazia să îl văd. Era destul de bine, dar au trecut câţiva ani.

Reclamă
Reclamă

Pleacă dintre noi unul dintre puţinii antrenori care au contribuit la creşterea mea, la dezvoltarea mea ca jucător, ca om. A avut un curaj enorm, m-a convocat aşa tânăr la echipa naţională şi m-a făcut să joc în Italia ’90. A fost, este şi va rămâne singurul gentleman al fotbalului românesc. De o educaţie incredibilă, avea o aură specială. Era un adevărat gentleman, din toate punctele de vedere.

Nu pot decât să vorbesc la superlativ de acest om, a contribuit la creşterea mea, îi datorez enorm şi va fi întotdeauna în sufletul meu”, a declarat Florin Răducioiu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Emeric Ienei a murit la 88 de ani

Emeric Ienei și-a câștigat toate trofeele din carieră alături de Steaua. Din postura de jucător a cuccerit 3 titluri, în 1960, 1961 și 1968, dar și 4 Cupe ale României, în 1962, 1966, 1967 și 1969.

Democratul socialist Zohran Mamdani a câştigat cursa pentru primăria orașului New YorkDemocratul socialist Zohran Mamdani a câştigat cursa pentru primăria orașului New York
Reclamă

Din postura de tehnician al echipei din Ghencea, Emeric Ienei a câștigat 6 tilturi, în 1976, 1978, 1985, 1986, 1987 și 1994, 3 Cupe, în 1976, 1985 și 1999, dar și Cupa Campionilor Europeni, în 1986.

La 9 martie 2017, Emeric Ienei a fost decorat prin decret prezidenţial de Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler. El are şi Ordinul Meritul Sportiv acordat în 2008 de preşedintele Traian Băsescu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Rețea de medici falși, anchetată pentru diplome obținute ilegal la Chișinău. Unii activau deja în România
Observator
Rețea de medici falși, anchetată pentru diplome obținute ilegal la Chișinău. Unii activau deja în România
Miodrag Belodedici a dezvăluit ultima convorbire cu Emeric Ienei: „Avea probleme. E una dintre cele mai triste zile din istoria Stelei”. Exclusiv
Fanatik.ro
Miodrag Belodedici a dezvăluit ultima convorbire cu Emeric Ienei: „Avea probleme. E una dintre cele mai triste zile din istoria Stelei”. Exclusiv
13:47
Gigi Becali, despre moartea lui Emeric Ienei: „Mâine-poimâine sunt și eu în coșciug!”
13:21
Oklahoma City Thunder, de neoprit! Campioana a ajuns la a opta victorie consecutivă
13:12
Bernadette Szocs – Sofia Polcanova LIVE VIDEO (19:30, AntenaPLAY). Duel tare la WTT Champions Frankfurt
12:43
Gata, Genoa are antrenor! “Mâine semnează”
12:41
Gică Hagi, după moartea lui Emeric Ienei: “Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea”
12:24
Decizia FRF, după moartea lui Emeric Ienei! Răzvan Burleanu: “Un omagiu sincer”
Vezi toate știrile
1 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 2 Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul” 3 “Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool! 4 Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii 5 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0 6 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0!
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în EredivisieReacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență