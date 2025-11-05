Florin Răducioiu, reacţie emoţionantă după moartea lui Emeric Ienei: "Singurul gentleman al fotbalului românesc" - Antena Sport

Florin Răducioiu a vorbit la superlativ despre Emeric Ienei. Fostul mare antrenor al Stelei, care a cucerit în 1986 Cupa Campionilor Europeni, a murit miercuri, la vârsta de 88 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Emeric Ienei a fost unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc şi şi-a lăsat amprenta asupra mai multor nume uriaşe.

Florin Răducioiu, după moartea lui Emeric Ienei: “Îi datorez enorm şi va fi întotdeauna în sufletul meu”

Printre aceştia se numără şi Florin Răducioiu, cel care a debutat la echipa naţională sub comanda lui Emeric Ienei. Răducioiu a dezvăluit că Emeric Ienei a contribuit la creşterea sa atât ca jucător, cât şi ca om.

De asemenea, fostul atacant al naţionalei României a spus despre Emeric Ienei că “A fost, este şi va rămâne singurul gentleman al fotbalului românesc”.

“În primul rând, îmi pare enorm de mult că nu mai este printre noi. Eu l-am văzut acum câţiva ani, era destul de bine. Am fost invitat la un eveniment la Oradea şi am avut ocazia să îl văd. Era destul de bine, dar au trecut câţiva ani.