Florin Răducioiu, reacţie emoţionantă după moartea lui Emeric Ienei: "Singurul gentleman al fotbalului românesc" - Antena Sport

Florin Răducioiu a vorbit la superlativ despre Emeric Ienei. Fostul mare antrenor al Stelei, care a cucerit în 1986 Cupa Campionilor Europeni, a murit miercuri, la vârsta de 88 de ani.
Emeric Ienei a fost unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc şi şi-a lăsat amprenta asupra mai multor nume uriaşe.
Florin Răducioiu, după moartea lui Emeric Ienei: “Îi datorez enorm şi va fi întotdeauna în sufletul meu”
Printre aceştia se numără şi Florin Răducioiu, cel care a debutat la echipa naţională sub comanda lui Emeric Ienei. Răducioiu a dezvăluit că Emeric Ienei a contribuit la creşterea sa atât ca jucător, cât şi ca om.
De asemenea, fostul atacant al naţionalei României a spus despre Emeric Ienei că “A fost, este şi va rămâne singurul gentleman al fotbalului românesc”.
“În primul rând, îmi pare enorm de mult că nu mai este printre noi. Eu l-am văzut acum câţiva ani, era destul de bine. Am fost invitat la un eveniment la Oradea şi am avut ocazia să îl văd. Era destul de bine, dar au trecut câţiva ani.
Pleacă dintre noi unul dintre puţinii antrenori care au contribuit la creşterea mea, la dezvoltarea mea ca jucător, ca om. A avut un curaj enorm, m-a convocat aşa tânăr la echipa naţională şi m-a făcut să joc în Italia ’90. A fost, este şi va rămâne singurul gentleman al fotbalului românesc. De o educaţie incredibilă, avea o aură specială. Era un adevărat gentleman, din toate punctele de vedere.
Nu pot decât să vorbesc la superlativ de acest om, a contribuit la creşterea mea, îi datorez enorm şi va fi întotdeauna în sufletul meu”, a declarat Florin Răducioiu, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Emeric Ienei a murit la 88 de ani
Emeric Ienei și-a câștigat toate trofeele din carieră alături de Steaua. Din postura de jucător a cuccerit 3 titluri, în 1960, 1961 și 1968, dar și 4 Cupe ale României, în 1962, 1966, 1967 și 1969.
Din postura de tehnician al echipei din Ghencea, Emeric Ienei a câștigat 6 tilturi, în 1976, 1978, 1985, 1986, 1987 și 1994, 3 Cupe, în 1976, 1985 și 1999, dar și Cupa Campionilor Europeni, în 1986.
La 9 martie 2017, Emeric Ienei a fost decorat prin decret prezidenţial de Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler. El are şi Ordinul Meritul Sportiv acordat în 2008 de preşedintele Traian Băsescu.
- Gigi Becali, despre moartea lui Emeric Ienei: „Mâine-poimâine sunt și eu în coșciug!”
- Gata, Genoa are antrenor! “Mâine semnează”
- Gică Hagi, după moartea lui Emeric Ienei: “Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea”
- Decizia FRF, după moartea lui Emeric Ienei! Răzvan Burleanu: “Un omagiu sincer”
- Reacţie emoţionantă a lui Mircea Lucescu la moartea lui Ienei: “Un domn, greu să mai vorbesc acum!”