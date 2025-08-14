Zeljko Kopic nu se mulțumește cu cele trei puncte. Ce a spus înainte de duelul cu UTA: "E important să avem asta" - Antena Sport

Închide meniul
Zeljko Kopic nu se mulțumește cu cele trei puncte. Ce a spus înainte de duelul cu UTA: "E important să avem asta"

Zeljko Kopic nu se mulțumește cu cele trei puncte. Ce a spus înainte de duelul cu UTA: "E important să avem asta"

Zeljko Kopic nu se mulțumește cu cele trei puncte. Ce a spus înainte de duelul cu UTA: “E important să avem asta”

Andrei Nicolae Publicat: 14 august 2025, 13:30

Zeljko Kopic nu se mulțumește cu cele trei puncte. Ce a spus înainte de duelul cu UTA: E important să avem asta

Zeljko Kopic, în timpul unei conferințe de presă / Antena Sport

Dinamo o întâlnește vineri pe UTA Arad, una dintre revelațiile startului de sezon din Liga 1, în etapa a șasea din campionat. Ardelenii sunt neînvinși până acum, în timp ce “câinii” vin după două victorii, una mai convingătoare decât alta.

Înainte de partida de pe Arena Națională, Zeljko Kopic a prefațat duelul cu cei de la UTA și a vorbit despre așteptările pe care de la echipa sa.

Kopic: “Vreau să ne facem jocul de fiecare dată”

Antrenorul croat al lui Dinamo a susținut astăzi, 14 august, conferința de presă premergătoare partidei cu UTA și a lăudat echipa lui Adrian Mihalcea, despre care a spus că nimeni nu se gândea că va fi atât de sus la începutul campionatului. Kopic a vorbit inclusiv despre prestațiile elevilor săi din meciurile cu FCSB și Metaloglobus, care au adus primele victorii din vestiarul “câinilor”.

Tehnicianul a abordat inclusiv subiectul legat de jocul modest prestat de jucătorii săi în a doua parte a duelului cu echipa lui Mihai Teja, care a fost în câteva rânduri aproape de egalare. Deși e interesat de cele trei puncte, Kopic și-a exprimat dorința ca echipa să joace cum vrea el. În plus, croatul a confirmat că Andrei Mărginean va sta pe bară și la partida de vineri de pe Arena Națională, stadion unde “câinii” au fost obligați să joace după izgonirea de pe Arcul de Triumf.

UTA lui Mister Mihalcea joacă bine, e în formă, e un adversar dificil. Știm ce trebuie să facem, aștept un meci bun mâine. Au echipă bună, antrenor bun, energie pozitivă, nu se aștepta nimeni să fie așa sus, poate alte echipe care ar trebui sa fie acolo nu sunt, dar pentru mine nu e o surpriză cum joacă UTA, merită să fie acolo unde e acum.

După derby, în care am avut o prestație excelentă, cu Metaloglobus am fost mulțumit doar de prima repriză, de a doua nu, n-a fost bună. Am vorbit, am analizat săptămâna aceasta ce s-a întâmplat, de ce nu ne-am făcut jocul nostru.

Jucătorii mi-au spus cum au gândit meciul, au zis că am pierdut puncte în meciurile anterioare deși jucaserăm bine, iar acum aveam 1-0 (n.r. și au încercat să țină de scor). Am înțeles punctul lor de vedere, dar eu, ca antrenor, când vorbesc cu ei despre ce vreau să facem, e important să avem standarde înalte în fiecare meci, să văd îmbunătățiri individuale.

Produsul final e rezultatul. Vreau să ne facem jocul de fiecare dată, nu mă interesează unde evoluăm. E important totuși că am luat 3 puncte cu Metaloglobus, deși nu mi-a plăcut jocul.

Vreau să jucăm mult mai bine. Am avut ocazii cu Oțelul cu Botoșani, am avut 1-0 la Clinceni, ei au dat acel gol anulat, dar am pierdut mentalitatea de a presa pentru al doilea gol. Mental au protejat cele 3 puncte, dar mie nu-mi place asta. Vreau să jucăm altfel fiecare meci

Mărginean nu e apt, cu ceilalți jucători cu probleme vom mai vedea azi“, a declarat antrenorul lui Dinamo.

