Zeljko Kopic nu se mulțumește cu cele trei puncte. Ce a spus înainte de duelul cu UTA: "E important să avem asta" - Antena Sport

Dinamo o întâlnește vineri pe UTA Arad, una dintre revelațiile startului de sezon din Liga 1, în etapa a șasea din campionat. Ardelenii sunt neînvinși până acum, în timp ce “câinii” vin după două victorii, una mai convingătoare decât alta.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte de partida de pe Arena Națională, Zeljko Kopic a prefațat duelul cu cei de la UTA și a vorbit despre așteptările pe care de la echipa sa.

Kopic: “Vreau să ne facem jocul de fiecare dată”

Antrenorul croat al lui Dinamo a susținut astăzi, 14 august, conferința de presă premergătoare partidei cu UTA și a lăudat echipa lui Adrian Mihalcea, despre care a spus că nimeni nu se gândea că va fi atât de sus la începutul campionatului. Kopic a vorbit inclusiv despre prestațiile elevilor săi din meciurile cu FCSB și Metaloglobus, care au adus primele victorii din vestiarul “câinilor”.

Tehnicianul a abordat inclusiv subiectul legat de jocul modest prestat de jucătorii săi în a doua parte a duelului cu echipa lui Mihai Teja, care a fost în câteva rânduri aproape de egalare. Deși e interesat de cele trei puncte, Kopic și-a exprimat dorința ca echipa să joace cum vrea el. În plus, croatul a confirmat că Andrei Mărginean va sta pe bară și la partida de vineri de pe Arena Națională, stadion unde “câinii” au fost obligați să joace după izgonirea de pe Arcul de Triumf.

“UTA lui Mister Mihalcea joacă bine, e în formă, e un adversar dificil. Știm ce trebuie să facem, aștept un meci bun mâine. Au echipă bună, antrenor bun, energie pozitivă, nu se aștepta nimeni să fie așa sus, poate alte echipe care ar trebui sa fie acolo nu sunt, dar pentru mine nu e o surpriză cum joacă UTA, merită să fie acolo unde e acum.