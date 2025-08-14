Lewis Hamilton OUT, Carlos Sainz IN. Un fost pilot din F1 propune revenirea ibericului la Ferrari - Antena Sport

Închide meniul
Lewis Hamilton OUT, Carlos Sainz IN. Un fost pilot din F1 propune revenirea ibericului la Ferrari

Andrei Nicolae Publicat: 14 august 2025, 12:53

Carlos Sainz - Lewis Hamilton / Colaj Profimedia

Lewis Hamilton nu are parte de startul dorit la Ferrari, echipă pentru care nu a reușit până acum să urce pe podium în vreo cursă de duminică. Prestațiile britanicului au început deja să ridice semne de întrebare, iar un fost pilot din Formula 1 este de părere că italienii ar trebui să îl aducă înapoi pe Carlos Sainz la Maranello.

Pilotul iberic a fost cel care a plecat la finalul anului trecut de la Ferrari pentru a-i putea face loc lui Hamilton în monopostul “calului cabrat”.

Revenirea lui Carlos Sainz la Ferrari, luată în calcul de un fost pilot din F1

Johnny Herbert, sportivul care și-a petrecut o carieră de 11 ani în Formula 1 la finalul secolului trecut, a abordat problematica de la Ferrari care îl vizează pe Lewis Hamilton. Pilotul care a obținut trei victorii în “Marele Circ” a fost întrebat pe cine ar aduce în locul septuplului campion mondial în garajul italian, iar răspunsul său nu a întârziat să apară.

Herbert este de părere că Sainz, cel care i-a făcut loc lui Hamilton în monopostul Ferrari anul acesta, e cel care îl poate înlocui cel mai bine pe britanicul care până acum se poate mândri doar cu victoria din cursa de sprint din Marele Premiu al Chinei. În afară de acea performanță, Lewis nu s-a clasat până acum pe podium și a fost devansat în majoritatea curselor de coechipierul său, Charles Leclerc.

Chiar dacă Sainz nu trece prin cea mai bună perioadă în momentul de față la Williams (e pe locul 16, cu 16 puncte), Johnny Herbert e de părere că o venire la Ferrari ar fi benefică pentru ambele părți.

Într-un interviu alături de Carlos Sainz, el a fost întrebat dacă s-ar întoarce la Ferrari, iar răspunsul a fost unul pozitiv. Carlos a făcut o treabă bună la Scuderia și l-a avut pe Leclerc în controlul său. E încă tânăr de asemenea (30 de ani).

Se descurcă bine, chiar dacă se chinuie puțin la Williams, dar în mod clar ne aducem aminte cât de bun era atunci când era la Ferrari“, a spus fostul pilot din “Marele Circ”, potrivit Marca.

