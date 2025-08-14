Momente grele pentru Mathys Tel, abuzat rasial după Supercupa Europei: "Suntem dezgustați" - Antena Sport

Învinsă miercuri de PSG la lovituri de departajare în Supercupa Europei, gruparea Tottenham şi-a exprimat sprijinul pentru atacantul francez Mathys Tel, care a fost ţinta unor insulte rasiste după ce a ratat la penalty-uri.

Fotbalistul adus de la Bayern Munchen a fost unul dintre cei care nu au reușit să își convertească lovitura de pedeapsă.

Tel, abuzat rasial după Supercupa Europei

Tânărul atacant francez (20 de ani) a fost vizat pe reţelele de socializare după meci şi a fost victima unor insulte rasiste, pe care clubul său le-a denunţat într-un comunicat.

“Suntem dezgustaţi de abuzurile rasiale pe care Mathys Tel le-a primit pe reţelele sociale după înfrângerea de aseară din Supercupa UEFA. Mathys a dat dovadă de curaj şi îndrăzneală când a ieşit în faţă şi a executat un penalti, însă cei care l-au abuzat nu sunt altceva decât nişte laşi – ascunzându-se în spatele unor nume de utilizator şi profiluri anonime pentru a-şi exprima opiniile abominabile.

Vom colabora cu autorităţile şi cu platformele de social media pentru a lua cele mai ferme măsuri posibile împotriva oricărei persoane pe care o putem identifica. Suntem alături de tine, Mathys“, se arată în comunicatul clubului londonez.