Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Momente grele pentru Mathys Tel, abuzat rasial după Supercupa Europei: "Suntem dezgustați" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Momente grele pentru Mathys Tel, abuzat rasial după Supercupa Europei: “Suntem dezgustați”

Momente grele pentru Mathys Tel, abuzat rasial după Supercupa Europei: “Suntem dezgustați”

Andrei Nicolae Publicat: 14 august 2025, 12:10

Comentarii
Momente grele pentru Mathys Tel, abuzat rasial după Supercupa Europei: Suntem dezgustați

Mathys Tel, după penalty-ul ratat în Supercupa Europei / Profimedia

Învinsă miercuri de PSG la lovituri de departajare în Supercupa Europei, gruparea Tottenham şi-a exprimat sprijinul pentru atacantul francez Mathys Tel, care a fost ţinta unor insulte rasiste după ce a ratat la penalty-uri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul adus de la Bayern Munchen a fost unul dintre cei care nu au reușit să își convertească lovitura de pedeapsă.

Tel, abuzat rasial după Supercupa Europei

Tânărul atacant francez (20 de ani) a fost vizat pe reţelele de socializare după meci şi a fost victima unor insulte rasiste, pe care clubul său le-a denunţat într-un comunicat.

Suntem dezgustaţi de abuzurile rasiale pe care Mathys Tel le-a primit pe reţelele sociale după înfrângerea de aseară din Supercupa UEFA. Mathys a dat dovadă de curaj şi îndrăzneală când a ieşit în faţă şi a executat un penalti, însă cei care l-au abuzat nu sunt altceva decât nişte laşi – ascunzându-se în spatele unor nume de utilizator şi profiluri anonime pentru a-şi exprima opiniile abominabile.

Vom colabora cu autorităţile şi cu platformele de social media pentru a lua cele mai ferme măsuri posibile împotriva oricărei persoane pe care o putem identifica. Suntem alături de tine, Mathys“, se arată în comunicatul clubului londonez.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Observator
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
Fanatik.ro
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
11:31
8 români iau startul în Europe Smash – Sweden 2025 (14-24 august). Turneul se vede exclusiv în AntenaPLAY
10:52
Florin Tănase și Mihai Stoica, reclamați de CCA. Cei doi, chemați la Comisia de Disciplină
10:21
“Opriți-vă din a omorî copii, din a omorî civili”. UEFA, mesaj indirect către Israel la Supercupa Europei
9:56
Jucătorul dorit de Chivu, ca și semnat de Liverpool. “Cormoranii” ajung la peste 300 de milioane € cheltuiți în vară
9:40
Pep Guardiola, aproape de mutarea verii! Atacant de Champions League pentru Manchester City
9:38
Dan Petrescu are încredere că o poate întoarce pe Braga. Ce a spus despre arbitraj: “Poate avem greșeli pro-CFR”
Vezi toate știrile
1 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 2 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” 3 Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez 4 Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: “Mult succes!” 5 “Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi” 6 Antrenorul de la Drita, întrebat care e cel mai periculos jucător de la FCSB înainte de retur. Răspunsul dat
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”