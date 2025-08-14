Momente grele pentru Mathys Tel, abuzat rasial după Supercupa Europei: "Suntem dezgustați" - Antena Sport

Învinsă miercuri de PSG la lovituri de departajare în Supercupa Europei, gruparea Tottenham şi-a exprimat sprijinul pentru atacantul francez Mathys Tel, care a fost ţinta unor insulte rasiste după ce a ratat la penalty-uri.
Fotbalistul adus de la Bayern Munchen a fost unul dintre cei care nu au reușit să își convertească lovitura de pedeapsă.
Tel, abuzat rasial după Supercupa Europei
Tânărul atacant francez (20 de ani) a fost vizat pe reţelele de socializare după meci şi a fost victima unor insulte rasiste, pe care clubul său le-a denunţat într-un comunicat.
“Suntem dezgustaţi de abuzurile rasiale pe care Mathys Tel le-a primit pe reţelele sociale după înfrângerea de aseară din Supercupa UEFA. Mathys a dat dovadă de curaj şi îndrăzneală când a ieşit în faţă şi a executat un penalti, însă cei care l-au abuzat nu sunt altceva decât nişte laşi – ascunzându-se în spatele unor nume de utilizator şi profiluri anonime pentru a-şi exprima opiniile abominabile.
Vom colabora cu autorităţile şi cu platformele de social media pentru a lua cele mai ferme măsuri posibile împotriva oricărei persoane pe care o putem identifica. Suntem alături de tine, Mathys“, se arată în comunicatul clubului londonez.
We are disgusted at the racial abuse that Mathys Tel has received on social media following last night’s UEFA Super Cup defeat.
Mathys showed bravery and courage to step forward and take a penalty, yet those who abuse him are nothing but cowards – hiding behind anonymous… pic.twitter.com/rOF1WYeos4
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 14, 2025
