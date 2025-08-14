Ioan Varga are banii pregătiți dacă CFR o elimină pe Braga. Prima pusă la bătaie de patron - Antena Sport

CFR Cluj o întâlnește astăzi pe Braga în manșa a doua din turul 3 preliminar al Europa League. În primul meci, portughezii s-au impus cu 2-1, la capătul unei partide în care ardelenii au arătat un joc solid și au acuzat și probleme de arbitraj.
Înainte de meciul de pe Estadio Municipal de Braga, Ioan Varga a făcut un anunț scurt legat de prima de joc pe care a pregătit-o pentru jucători în caz de calificare.
175.000 de euro pentru fotbaliștii lui Dan Petrescu
Într-o intervenție pentru GSP, finanțatorul echipei din Gruia a dezvăluit că nu este prezent în Portugalia alături de echipă și a abordat și scenariul oferirii unei prime pentru jucătorii lui Dan Petrescu: “Sunt departe, dar voi fi cu sufletul alături de băieți. Sper să-mi facă o surpriză plăcută și să ne calificăm. Le dau și o primă, dublă față de meciul cu Lugano“.
Potrivit sursei menționate anterior, CFR-iștii ar urma să primească o primă de 175.000 de euro dacă reușesc să îndeplinească misiunea dificilă de a o elimina pe Braga în deplasare. Suma respectivă reprezintă chiar cuantumul pe care îl primește un club pentru fiecare tur din preliminariile cupelor europene.
Echipele probabile la Braga – CFR Cluj:
- Braga: Harnicek – Victor Gomez, Oliveira, Niakate, Lagerbielker – Joao Moutinho, Horta, Gorby – Dorgeles, Fran Navarro, Zalazar
- CFR Cluj: Hindrich – Bosec, Sinyan, M. Ilie, Camora – Fică, Djokovic, Korenica – Nkololo, Gjorgjievski, Postolachi
Dan Petrescu are încredere că o poate întoarce pe Braga
“Bursucul” e conștient de statutul de favorită pe care îl are Braga înainte de confruntarea din Portugalia, însă are încredere în “ADN-ul” său european că poate face o surpriză. După cum era de așteptat, Petrescu a abordat și câteva probleme de arbitraj care i-au măcinat echipa și a spus inclusiv că poate CFR va ajunge să fie și ea avantajată în returul de diseară, deși nu crede că se va întâmpla așa ceva.
“E al nu știu câtelea meci pentru mine în Europa cu CFR. Suntem obișnuți cu asemenea meciuri. Un adversar foarte bun, de mare calitate. Știm că vor pleca cu prima șansă, au câștigat primul meci. Au avantajul jucătorilor, dar în fotbal am mai văzut întoarceri de rezultat. E clar că va fi foarte greu, dar nu imposibil.
Jucătorii trebuie să creadă și să aibă mai mult curaj decât în primul meci. Cu concentrare, cu seriozitate, fără să facem cadouri, atenți în apărare și dacă scoatem maxim în fazele de atac eu zic că avem o șansă. Chiar dacă e Braga mare favorită, în fotbal nu tot timpul favoritele câștigă.