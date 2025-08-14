Ioan Varga are banii pregătiți dacă CFR o elimină pe Braga. Prima pusă la bătaie de patron - Antena Sport

CFR Cluj o întâlnește astăzi pe Braga în manșa a doua din turul 3 preliminar al Europa League. În primul meci, portughezii s-au impus cu 2-1, la capătul unei partide în care ardelenii au arătat un joc solid și au acuzat și probleme de arbitraj.

Înainte de meciul de pe Estadio Municipal de Braga, Ioan Varga a făcut un anunț scurt legat de prima de joc pe care a pregătit-o pentru jucători în caz de calificare.

175.000 de euro pentru fotbaliștii lui Dan Petrescu

Într-o intervenție pentru GSP, finanțatorul echipei din Gruia a dezvăluit că nu este prezent în Portugalia alături de echipă și a abordat și scenariul oferirii unei prime pentru jucătorii lui Dan Petrescu: “Sunt departe, dar voi fi cu sufletul alături de băieți. Sper să-mi facă o surpriză plăcută și să ne calificăm. Le dau și o primă, dublă față de meciul cu Lugano“.

Potrivit sursei menționate anterior, CFR-iștii ar urma să primească o primă de 175.000 de euro dacă reușesc să îndeplinească misiunea dificilă de a o elimina pe Braga în deplasare. Suma respectivă reprezintă chiar cuantumul pe care îl primește un club pentru fiecare tur din preliminariile cupelor europene.

Echipele probabile la Braga – CFR Cluj: