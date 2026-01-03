Fost campion cu CFR, transferat de FC Voluntari - Antena Sport

Închide meniul
Fost campion cu CFR, transferat de FC Voluntari

Fotbal

Fost campion cu CFR, transferat de FC Voluntari

Radu Constantin Publicat: 3 ianuarie 2026, 12:20

Fost campion cu CFR, transferat de FC Voluntari

FC Voluntari a anunţat că a ajuns la un acord cu Lovro Cvek, fost campion al României cu CFR, în sezonul 2021/2022.

În tricoul CFR-ului a bifat 77 de meciuri şi a marcat de 3 ori. Mijlocaş defensiv de origine croată a evoluat ultima dată în ţara natală, la Sibenik.

“Bine ai venit, Lovro Cvek!
FC Voluntari anunţă transferul mijlocaşului croat Lovro Cvek. În vârstă de 30 de ani, acesta evoluează pe postul de mijlocaş defensiv, iar experienţa sa din zona mediană va contribui la consolidarea lotului nostru.

De-a lungul carierei, Lovro Cvek a acumulat peste 350 de meciuri în competiţii interne şi internaţionale, evoluând pentru cluburi importante precum Ordabasy, Celje, Zorya Lugansk, FK Senica sau CFR Cluj, alături de care a câştigat titlul de campion al României în sezonul 2021–2022.

Îi urăm bun venit şi mult succes alături de echipă!”, a fost mesajul postat de cei de la FC Voluntari pe reţelele de socializare.

