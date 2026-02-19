Mircea Lucescu, şanse infime să fie pe bancă la barajul cu Turcia. Decizia pe care FRF se pregăteşte să o ia - Antena Sport

Închide meniul
Mircea Lucescu, şanse infime să fie pe bancă la barajul cu Turcia. Decizia pe care FRF se pregăteşte să o ia

Viviana Moraru Publicat: 19 februarie 2026, 14:45

Mircea Lucescu, şanse infime să fie pe bancă la barajul cu Turcia. Decizia pe care FRF se pregăteşte să o ia

Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

Mircea Lucescu (80 de ani) are şanse infime să fie pe banca României la barajul cu Turcia pentru World Cup 2026. Partida “de foc” de la Istanbul de va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00.

Mircea Lucescu s-a confruntat cu probleme de sănătate, în ultimele luni fiind şi internat. Selecţionerul urmează să se întoarcă din Belgia, acolo unde a fost la un nou control medical.

Mircea Lucescu, şanse infime să fie pe bancă la barajul cu Turcia

După revenirea în ţară, Mircea Lucescu va avea o întâlnire cu Răzvan Burleanu şi Mihai Stoichiţă. Conform gsp.ro, “Il Luce” are şanse extrem de mici să stea pe banca “tricolorilor”, la duelul cu Turcia.

FRF va lua o decizie finală în această săptămână, urmând să fie anunţată de Răzvan Burleanu, prin intermediul unui comunicat sau a unei declaraţii publice. Recent, preşedintele Federaţiei a dezvăluit că totul se va stabili în jurul datei de 20 februarie, după ce selecţionerul se va întoarce din Belgia.

Persoane din anturajul Mircea Lucescu au dezvăluit faptul că acesta nu va putea să-i antreze pe “tricolori”, din cauza stării sale de sănătate: „Domnul Lucescu urmează să se întoarcă din Belgia, dar în acest moment sunt șanse extrem de mici ca domnia sa să se afle pe banca tehnică a primei reprezentative la meciul cu Turcia. Sunt detalii medicale pe care doar domnia sa le cunoaște, dar în acest moment starea de sănătate continuă să fie una gravă”, susţin acestea, conform sursei citate anterior.

FRF va traversa un moment extrem de delicat, dat fiind faptul că Mircea Lucescu se vede nevoit să renunţe la postul de selecţioner. Sunt şanse mici ca Federaţia să numească un selecţioner plin pentru meciurile din baraj din martie, astfel că va apela la o soluţie de rezervă.

Varianta luată în calcul, pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu, este Mihai Stoichiţă, actualul director tehnic din cadrul FRF. Acesta ar urma să fie ajutat de secunzii Jerry Gane şi Florin Constantinovici.

Ce spunea Răzvan Burleanu despre Mircea Lucescu

Burleanu îşi doreşte ca “Il Luce” să stea pe banca României la barajul cu Turcia din martie. Acesta a mărturisit că în jurul datei de 20 februarie se va lua o decizie finală privind acest aspect, în funcţie de rezultatele analizelor selecţionerului.

Femeie, găsită decapitată într-o casă abandonată din Italia. Capul era așezat lângă cadavruFemeie, găsită decapitată într-o casă abandonată din Italia. Capul era așezat lângă cadavru
“În perioada imediat următoare, domnul Lucescu se va deplasa în afara țării pentru un control medical, astfel încât în jurul datei de 20 februarie să știm exact care e situația medicală a domnului Lucescu.

Prioritatea numărul 1 este starea lui medicală, după care ceea ce ne dorim ca Federație este ca selecționerul care va sta pe banca tehnică la primul meci, și care ne dorim să fie Mircea Lucescu, să fie la cel mai înalt nivel. În momentul de față suntem pregătiți pentru orice scenariu. Vom merge în orice direcție de abia după ce vom cunoaște starea medicală a domnului Lucescu”, a spus preşedintele FRF.

