Mircea Lucescu, şanse infime să fie pe bancă la barajul cu Turcia. Decizia pe care FRF se pregăteşte să o ia - Antena Sport

Mircea Lucescu (80 de ani) are şanse infime să fie pe banca României la barajul cu Turcia pentru World Cup 2026. Partida “de foc” de la Istanbul de va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00.

Mircea Lucescu s-a confruntat cu probleme de sănătate, în ultimele luni fiind şi internat. Selecţionerul urmează să se întoarcă din Belgia, acolo unde a fost la un nou control medical.

Mircea Lucescu, şanse infime să fie pe bancă la barajul cu Turcia

După revenirea în ţară, Mircea Lucescu va avea o întâlnire cu Răzvan Burleanu şi Mihai Stoichiţă. Conform gsp.ro, “Il Luce” are şanse extrem de mici să stea pe banca “tricolorilor”, la duelul cu Turcia.

FRF va lua o decizie finală în această săptămână, urmând să fie anunţată de Răzvan Burleanu, prin intermediul unui comunicat sau a unei declaraţii publice. Recent, preşedintele Federaţiei a dezvăluit că totul se va stabili în jurul datei de 20 februarie, după ce selecţionerul se va întoarce din Belgia.

Persoane din anturajul Mircea Lucescu au dezvăluit faptul că acesta nu va putea să-i antreze pe “tricolori”, din cauza stării sale de sănătate: „Domnul Lucescu urmează să se întoarcă din Belgia, dar în acest moment sunt șanse extrem de mici ca domnia sa să se afle pe banca tehnică a primei reprezentative la meciul cu Turcia. Sunt detalii medicale pe care doar domnia sa le cunoaște, dar în acest moment starea de sănătate continuă să fie una gravă”, susţin acestea, conform sursei citate anterior.