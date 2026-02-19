Tentativa disperată a lui Burleanu de a-l aduce pe Gică Hagi în locul lui Mircea Lucescu la barajul cu Turcia - Antena Sport

Mircea Lucescu (80 de ani) are şanse extrem de mici de a fi pe banca României la barajul cu Turcia de pe 26 februarie. Problemele de sănătate nu-i permit lui “Il Luce” să îi conducă pe tricolori spre World Cup 2026, iar Răzvan Burleanu are misiunea dificilă de a-i găsi, din scurt, un înlocuitor.

Conform surselor Antena Sport, Federaţia Română de Fotbal, prin Burleanu şi Stoichiţă, dă un ultim asalt la Gică Hagi şi speră să îl convingă pe “Rege” să revină la Istanbul pentru un meci crucial.

Gică Hagi, cerut de urgenţă la echipa naţională

Totuşi, Hagi pare să rămână la răspunsul oferit iniţial, atunci când a refuzat postul. Şansele ca el să ajungă din nou pe banca României după 25 de ani sunt totuşi minime.

Pe de altă parte, Hagi va ajunge din nou selecţioner după barajul cu Turcia, cărţile fiind făcute deja. Rămâne de văzut dacă asta se va întâmpla la World Cup 2026 sau în Nations League, ambele competiţii fiind exclusiv în Universul Antena.

Mircea Lucescu, şanse minime să rămână pe banca României

