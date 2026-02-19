"Pe cine protejați, domnilor?". CCA, atacată dur de un club din Liga 1 după ultima controversă din arbitraj - Antena Sport

FC Hermannstadt a ieșit cu un comunicat dur îndreptat către Comisia Centrală a Arbitrilor, prin intermediul căruia și-a exprimat indignarea cu privire la o decizie luată de forul luat de Kyros Vassaras. Grecul a analizat mai multe faze controversate din ultima perioadă din Liga 1, însă pe lista sa nu s-a aflat și penalty-ul anulat la VAR în meciul sibienilor cu CFR Cluj.

Etapa 27 din campionatul românesc a generat o serie de controverse în materie de arbitraj. Întâi, a fost gafa impardonabilă a lui Radu Petrescu din meciul FC Argeș – Petrolul (pentru care a fost și sancționat recent), iar totul a culminat cu deciziile luate de Andrei Chivulete în meciul lui Hermannstadt cu CFR Cluj, în speță cea luată pe final, când sibienii au primit o lovitură de la 11 metri care a fost ulterior întoarsă la VAR.

Cum arată comunicatul emis de Hermannstadt

După meciul respectiv și analiza lui Kyros Vassaras care a omis momentul în cauză, Hermannstadt s-a arătat consternată de cele petrecute. Sibienii consideră că tot ce s-a întâmplat reprezintă o sfidare la adresa formației lui Dorinel Munteanu și a solicitat către CCA analiza completă a fazelor controversate din meciul cu CFR, dar și înregistrările audio dintre arbitri.

“A.F.C.Hermannstadt își exprimă public nemulțumirea și indignarea cu privire la lipsa de reacție a Comisiei Centrale a Arbitrilor față de mai multe faze importante din meciul disputat de echipa noastră în etapa nr. 27. Mai precis, ne referim aici la refuzul CCA de a prezenta public analiza tuturor momentelor litigioase din timpul meciului cu CFR Cluj.

Considerăm că acest fapt este o sfidare la adresa clubului nostru, a competiției, dar și a celorlalte cluburi din Superliga. Pe cine protejați, domnilor? Cât timp baremurile de arbitraj sunt plătite în mod egal de toate cluburile, dreptatea pe teren trebuie împărțită la fel, adică în mod egal, nu preferențial!