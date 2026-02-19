Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Pe cine protejați, domnilor?". CCA, atacată dur de un club din Liga 1 după ultima controversă din arbitraj - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Pe cine protejați, domnilor?”. CCA, atacată dur de un club din Liga 1 după ultima controversă din arbitraj

“Pe cine protejați, domnilor?”. CCA, atacată dur de un club din Liga 1 după ultima controversă din arbitraj

Andrei Nicolae Publicat: 19 februarie 2026, 16:32

Comentarii
Pe cine protejați, domnilor?. CCA, atacată dur de un club din Liga 1 după ultima controversă din arbitraj

Jucătorii de la Hermannstadt și CFR, înainte de meci / Sport Pictures

FC Hermannstadt a ieșit cu un comunicat dur îndreptat către Comisia Centrală a Arbitrilor, prin intermediul căruia și-a exprimat indignarea cu privire la o decizie luată de forul luat de Kyros Vassaras. Grecul a analizat mai multe faze controversate din ultima perioadă din Liga 1, însă pe lista sa nu s-a aflat și penalty-ul anulat la VAR în meciul sibienilor cu CFR Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Etapa 27 din campionatul românesc a generat o serie de controverse în materie de arbitraj. Întâi, a fost gafa impardonabilă a lui Radu Petrescu din meciul FC Argeș – Petrolul (pentru care a fost și sancționat recent), iar totul a culminat cu deciziile luate de Andrei Chivulete în meciul lui Hermannstadt cu CFR Cluj, în speță cea luată pe final, când sibienii au primit o lovitură de la 11 metri care a fost ulterior întoarsă la VAR.

Cum arată comunicatul emis de Hermannstadt

După meciul respectiv și analiza lui Kyros Vassaras care a omis momentul în cauză, Hermannstadt s-a arătat consternată de cele petrecute. Sibienii consideră că tot ce s-a întâmplat reprezintă o sfidare la adresa formației lui Dorinel Munteanu și a solicitat către CCA analiza completă a fazelor controversate din meciul cu CFR, dar și înregistrările audio dintre arbitri.

A.F.C.Hermannstadt își exprimă public nemulțumirea și indignarea cu privire la lipsa de reacție a Comisiei Centrale a Arbitrilor față de mai multe faze importante din meciul disputat de echipa noastră în etapa nr. 27. Mai precis, ne referim aici la refuzul CCA de a prezenta public analiza tuturor momentelor litigioase din timpul meciului cu CFR Cluj.

Considerăm că acest fapt este o sfidare la adresa clubului nostru, a competiției, dar și a celorlalte cluburi din Superliga. Pe cine protejați, domnilor? Cât timp baremurile de arbitraj sunt plătite în mod egal de toate cluburile, dreptatea pe teren trebuie împărțită la fel, adică în mod egal, nu preferențial!

Reclamă
Reclamă

Solicităm public să fie prezentată analiza detaliată a CCA față de meciul FCH vs CFR Cluj, inclusiv înregistrările audio dintre arbitri și convorbirile acestora cu camera VAR“, s-a arătat în comunicatul sibienilor.

Nu doar Hermannstadt a solicitat înregistrările audio din meciul lor, ci și FC Argeș, însă CCA a refuzat și i-a chemat într-o întâlnire privată pe reprezentanții clubului.

Vremea de mâine 20 februarie. Ploi, lapoviţă şi ninsori în toată ţara. Maxime între -3 şi 12 gradeVremea de mâine 20 februarie. Ploi, lapoviţă şi ninsori în toată ţara. Maxime între -3 şi 12 grade
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum a murit Mario, fotbalistul de 16 ani de la Petrolul. Filmul tragediei din Comarnic
Observator
Cum a murit Mario, fotbalistul de 16 ani de la Petrolul. Filmul tragediei din Comarnic
FCSB, gest uriaș de ziua de naștere a lui Mihai Neșu!
Fanatik.ro
FCSB, gest uriaș de ziua de naștere a lui Mihai Neșu!
17:15
Un greu din fotbalul românesc nu-l mai vrea pe Gino Iogulescu preşedinte la LPF: “N-avem o ligă bine condusă”
17:12
Xabi Alonso, ofertat de un club de renume din Europa. Fostul antrenor de la Real a dat răspunsul pe loc
16:53
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 februarie
16:47
VideoCătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul 2026 din F1 pentru Ferrari: “A venit cu soluții noi”
15:55
Ce i s-a transmis în cască lui Radu Petrescu, înainte de gafa din Petrolul – FC Argeş 2-1
15:35
PAOK – Celta Vigo LIVE TEXT (19:45), în play-off-ul Europa League. Răzvan Lucescu, duel cu Ionuţ Radu. Programul complet
Vezi toate știrile
1 Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA 2 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 3 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 4 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 5 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 6 Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune”
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”