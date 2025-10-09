Fostul jucător al lui FC U Craiova, Samuel Asamoah, s-a operat după accidentarea cumplită din China - Antena Sport

Togolezul Samuel Asamoah (31 de ani), fost jucător la FCU Craiova 1948, a fost operat, după ce a suferit o accidentare gravă la gât, la un meci din a doua ligă chineză

Samuel Asamoah, jucătorul togalez al echipei Guangxi Pingguo, şi-a fracturat gâtul în timpul unui meci din campionatul chinez, lovindu-se cu capul de un panou publicitar.

Samuel Asamoah s-a operat după accidentarea din China

Imaginile îl arată pe Samuel Asamoah încercând să blocheze cu corpul său mingea care se îndreaptă spre ceea ce pare a fi linia de tuşă, în timpul meciului din campionatul de divizia a doua, disputat duminică pe teren propriu împotriva echipei Chongqing Tonglianglong, la Pingguo.

„O examinare detaliată efectuată de echipa medicală şi de spital a diagnosticat la Samuel Asamoah o luxaţie şi fracturi ale (diferitelor) vertebre cervicale, precum şi un blocaj vertebral”, însoţit de „o compresie nervoasă”, a indicat clubul chinez într-un comunicat emis a doua zi după meci, înainte de a preciza: „El riscă o paraplegie severă şi va rata toate meciurile rămase din sezon.”

Fotbalistul a fost operat miercuri „cu succes” într-un spital din Nanning, a indicat clubul într-un nou comunicat.