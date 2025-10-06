Accidentare cumplită pentru fostul jucător al lui Adrian Mititelu! Ar putea rămâne paralizat - Antena Sport

Samuel Asamoah, fotbalistul care a evoluat la FC U Craiova 1948, trece prin momente cumplite, după ce a suferit o accidentare gravă la ultimul meci jucat pentru chinezii de la GX Pingguo.

Situația este atât de gravă încât cariera acestuia de fotbalist profesionist ar putea lua sfârșit. Mai mult decât atât, Asamoah ar putea rămâne paralizat pe viață.

Clipe crunte pentru fostul jucător al lui Adrian Mititelu

Samuel Asamoah, fotbalistul care a îmbrăcat timp de doi ani și jumătate tricoul celor de la FC U Craiova 1948, trece prin momente grele. Acesta a suferit o accidentare horror la ultimul meci jucat pentru chinezii de la GX Pingguo.

Din imagini se poate observa cum jucătorul în vârstă de 31 de ani este împins într-un panou publicitar, fiind atacat chiar în zona cervicală de către adversarul direct. El este în pericol de a rămâne paralizat, conform unui comunicat al celor de la Zhejiang Professional.

„Profund întristați să aflăm că Samuel Asamoah, un fost jucător al FCU Craiova 1948 și Sint-Truiden, și al echipei naționale a Togo, a suferit o leziune cervicală gravă în timpul unui meci din Liga Chineză, cu risc de paralizie.