Seară de coșmar pentru Cristiano Ronaldo! Lusitanul a ratat penalty și a ieșit accidentat din meciul cu Al-Fateh - Antena Sport

Cristiano Ronaldo continuă să impresioneze și la 41 de ani, portughezul fiind în prezent cel mai important marcator al celor de la Al-Nassr. Starul din Arabia Saudită a avut parte de un meci de coșmar, în ultima etapă de campionat.
Atacantul a irosit o lovitură de la 11 metri în minutul 11 al partidei și nu a reușit să încheie disputa nici pe teren, fiind înlocuit din cauza unei accidentări.
Cristiano Ronaldo s-a accidentat în meciul cu Al-Fateh
Cristiano Ronaldo nu a avut parte de cel mai bun meci al său în Arabia Saudită, asta deși Al-Nassr s-a impus cu scorul de 3-1 pe terenul celor de la Al-Fateh.
Atacantul portughez în vârstă de 41 de ani a început catastrofal partida și a ratat o lovitură de la 11 metri după doar 11 minute. Deși a trimis portarul în colțul opus, acesta nu a nimerit cadrul porții.
Seara de coșmar a continuat pentru starul din Arabia Saudită, care a ieșit accidentat în minutul 81, fiind înlocuit de Abdullah Al Hamdan, care a și marcat din pasa lui Joao Felix, patru minute mai târziu.
