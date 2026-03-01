LA Lakers - Golden State 129-101! Luka Doncic, omul meciului în ziua în care a împinit 27 de ani - Antena Sport

Victorie fără emoţii pentru Los Angeles Lakers care opreşte o serie de trei înfrângeri şi ajunge la un bilanţ de 35-24, locul 6 în Conferinţa de Vest.

Luka Doncic a fost principalul marcator al partidei, 26 puncte la care a adăugat 8 pase decisive în ziua in care a implinit 27 de ani, primind un tort înaintea meciului personalizat jumătate in stilul maioului Sloveniei, jumătate cu Lakers.

LA Lakers – Golden State 129-101

LeBron James a “flirtat” cu un triple double, 22 puncte, 9 pase decisive şi 7 recuperări, dar diferenţa a fost atât de mare, 32 puncte la un moment dat, încât în sfertul patru JJ Redick şi-a odihnit starurile.

Pentru Golden State a fost al zecelea meci fără Steph Curry, al cărui genunchi urmează să fie reevaluat luni când se va lua o decizie dacă poate reveni pe teren sau mai este nevoie să se refacă.

Cel mai bun marcator pentru Warriors a fost Gui Santos. Brazilianul a terminat cu 14 puncte în ziua în care a semnat o prelungire de contract pe trei sezoane pentru care va încasa 15 milioane de dolari.