S-a aflat care este suma pe care vrea Lyon să i-o plătească FCSB-ului pentru Joyskim Dawa - Antena Sport

S-a aflat care este suma pe care vrea Lyon să i-o plătească FCSB-ului pentru Joyskim Dawa

Ligue 1

S-a aflat care este suma pe care vrea Lyon să i-o plătească FCSB-ului pentru Joyskim Dawa

Daniel Işvanca Publicat: 1 martie 2026, 10:44

S-a aflat care este suma pe care vrea Lyon să i-o plătească FCSB-ului pentru Joyskim Dawa

Joyskim Dawa / SPORT PICTURES

Olympique Lyonnais și-a manifestat zilele acestea interesul în a-l transfera la finalul acestui sezon pe Joyskim Dawa, fotbalist care are o clauză de reziliere de cinci milioane de euro la FCSB.

Stoperul camerunez a revenit pe gazon după o accidentare gravă, însă poate prinde transferul carierei, dacă mutarea la gigantul din Hexagon se va concretiza.

Lyon nu e de acord să plătească clauza de reziliere a lui Dawa

După ce s-a vorbit de un interes al celor de la Genk pentru Joyskim Dawa, acum presa din Hexagon anunță că Olympique Lyonnais este în căutarea unui fundaș central, jucătorul de la FCSB fiind pe lista clubului din Hexagon.

Presa din Franța scrie însă că gruparea din Ligue 1 nu este de acord să plătească acea clauză în valoare de cinci milioane de euro și că ar fi dispusă să ofere doar jumătate din acești bani, adică doar 2,5 milioane de euro.

Pentru Dawa ar fi transferul carierei, având în vedere faptul că înainte de a ajunge la campioana României, acesta a jucat pentru moldovenii de la FC Botoșani.

  • 137 de meciuri a jucat Joyskim Dawa la FCSB
  • 3 trofee are acesta în palmares alături de gruparea roș-albastră
