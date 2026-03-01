Daniel Pancu a lipsit de la conferinţa de presă după Farul - CFR! A cerut ajutorul staff-ului medical - Antena Sport

Daniel Pancu a lipsit de la conferinţa de presă susţinută după Farul – CFR Cluj 1-2, meciul care le-a adus ardelenilor calificarea matematică în play-off-ul Ligii 1.
Pancone are 10 victorii consecutive pe banca feroviarilor, dar nu s-a simţit deloc bine pe timpul partidei cu Farul lui Ianis Zicu. Acesta a cerut şi ajutorul celor din stafful medical pe timpul partidei.
Daniel Pancu a lipsit de la conferinţa de presă după Farul – CFR
Astfel că la conferinţa de presă a partidei a ajuns antrenorul secund Laurenţiu Rus. Acesta a dat şi primele explicaţii legate de decizia lui Pancu de a nu fi prezent în faţa jurnaliştilor.
“Nu se simte foarte bine, din prima repriză le-a cerut celor din stafful medical nişte vitamine, nişte medicamente. Cred că e şi normal, a fost multă tensiune în ultimele zile. S-a consumat destul de mult şi cred că i-a afectat starea de sănătate. Aşa am ajuns eu aici în locul lui”, a spus Laurenţiu Rus.
Daniel Pancu, criză de nervi în Farul – CFR Cluj
Daniel Pancu a fost protagonistul unui moment tensionat în timpul meciului dintre Farul și CFR Cluj de la Ovidiu.
În prima repriză, tehnicianul român s-a arătat nemulțumit de o decizie luată de centralul Florin Andrei și și-a vărsat nervii pe team manager-ul echipei sale, Cristian Panin, pe care l-a împins, după care și-a aruncat legitimația, primind un cartonaș galben pentru cele întâmplate.
Duelul dintre Farul și CFR Cluj a fost marcat în prima repriză nu doar de cele două goluri înscrise de Alibek Aliev, ci și de o criză de nervi a lui Daniel Pancu. În minutul 22, antrenorul de 48 de ani s-a arătat extrem de frustrat după ce Lucas Pellegrini, fundașul “marinarilor” a comis un fault.
Pancu i-a arătat trei degete celui de-al patrulea arbitru, referindu-se probabil că jucătorul advers a făcut al treilea fault și tot nu primește galben. Cristian Panin, membru în staff-ul clubului, a încercat să își calmeze colegul, însă antrenorul “feroviarilor” și-a pierdut complet cumpătul și l-a împins. Ulterior, Pancu și-a aruncat legitimația pe jos.
Centralul Florin Andrei a venit la banca CFR-ului după toate cele întâmplate și i-a dat cartonașul galben lui Daniel Pancu.
- Ianis Zicu, show la conferinţa de presă: “Suntem călcaţi în picioare involuntar”
- Adrian Porumboiu nu are dubii, după fazele controversate din Farul – CFR: „VAR-ul trebuia să intervină”
- Gigi Becali a continuat tirada: “Este nebunia lumii!” Cine i-a dat ideea ca FCSB să nu se mai prezinte la meciuri
- Gigi Becali, exasperat după Farul – CFR Cluj: “Eu dacă fac nu știu ce, merg la pușcărie”
- Neluțu Varga exultă după calificarea CFR-ului în play-off: „Leul de Pancu! O să mă țin de cuvânt cu tot ce le-am promis”