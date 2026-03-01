Daniel Pancu a lipsit de la conferinţa de presă după Farul - CFR! A cerut ajutorul staff-ului medical - Antena Sport

Daniel Pancu a lipsit de la conferinţa de presă susţinută după Farul – CFR Cluj 1-2, meciul care le-a adus ardelenilor calificarea matematică în play-off-ul Ligii 1.

Pancone are 10 victorii consecutive pe banca feroviarilor, dar nu s-a simţit deloc bine pe timpul partidei cu Farul lui Ianis Zicu. Acesta a cerut şi ajutorul celor din stafful medical pe timpul partidei.

Astfel că la conferinţa de presă a partidei a ajuns antrenorul secund Laurenţiu Rus. Acesta a dat şi primele explicaţii legate de decizia lui Pancu de a nu fi prezent în faţa jurnaliştilor.

“Nu se simte foarte bine, din prima repriză le-a cerut celor din stafful medical nişte vitamine, nişte medicamente. Cred că e şi normal, a fost multă tensiune în ultimele zile. S-a consumat destul de mult şi cred că i-a afectat starea de sănătate. Aşa am ajuns eu aici în locul lui”, a spus Laurenţiu Rus.

Daniel Pancu, criză de nervi în Farul – CFR Cluj

Daniel Pancu a fost protagonistul unui moment tensionat în timpul meciului dintre Farul și CFR Cluj de la Ovidiu.