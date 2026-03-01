Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu a închis gura contestatarilor, după 2-0 cu Genoa: „Nimic nu merge bine pentru unii” - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu a închis gura contestatarilor, după 2-0 cu Genoa: „Nimic nu merge bine pentru unii”

Cristi Chivu a închis gura contestatarilor, după 2-0 cu Genoa: „Nimic nu merge bine pentru unii”

Daniel Işvanca Publicat: 1 martie 2026, 10:03

Comentarii
Cristi Chivu a închis gura contestatarilor, după 2-0 cu Genoa: Nimic nu merge bine pentru unii”

Cristian Chivu / Profimedia

Inter nu a avut emoții în duelul cu Genoa și s-a impus cu scorul de 2-0. Distanța față de rivala AC Milan este acum de 13 puncte, însă gruparea lui Massimiliano Allegri are un meci mai puțin disputat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La conferința de presă de la finalul partidei, tehnicianul român nu a ratat ocazia de a răspunde criticilor, mai ales după eliminarea rușinoasă din UEFA Champions League.

Cristi Chivu, la 13 puncte peste AC Milan

Inter a trecut repede peste eșecul cu Bodo/Glimt, din UEFA Champions League, iar echipa sa a câștigat un nou meci în Serie A. Cristi Chivu a avut un mesaj pentru contestatarii săi la finalul disputei cu Genoa.

„Eforturile lui Inter nu sunt niciodată suficiente? Este o narațiune care nu are nicio legătură cu realitatea. Echipei nu i se acordă niciodată credit pentru munca depusă în ultimii ani. Jucătorii sunt mereu sub control și nimic nu merge bine pentru unii.

Mergem înainte, încercând să facem lucrurile bine până la capăt. De ce se întâmplă asta? Trebuie să-i întrebați pe cei care au ceva împotriva a ceea ce a făcut echipa în ultimii ani.. (n. r. despre această serie) Crezând, muncind din greu, conștienți că în fotbal câștigi și pierzi, dar trebuie să muncești din greu pentru a fi competitiv”.

Reclamă
Reclamă

Cristi Chivu: „Am muncit din greu, fizic și mental”

„Am fost eliminați din Liga Campionilor cu două eșecuri, acasă și în deplasare. Am muncit din greu, fizic și mental, pentru a depăși mental acest șoc și pentru a reîncărca bateriile.

În acest moment mă gândesc doar la semifinala cu Como. Pentru mine, deocamdată, Milan nu există. Este un meci prea departe. Dar nu cred că sezonul se termină după derby. Vor mai fi 10 etape de jucat”, a declarat Cristi Chivu.

Calea ferată Cluj-Oradea: promisiuni pentru 2027, realitate la doar 16% pe lotul 3Calea ferată Cluj-Oradea: promisiuni pentru 2027, realitate la doar 16% pe lotul 3
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
Observator
O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
Legenda celor de la Dinamo, aproape de transferul la Steaua: “Dacă acceptam, eram câștigător de Cupa Campionilor şi eu!”
Fanatik.ro
Legenda celor de la Dinamo, aproape de transferul la Steaua: “Dacă acceptam, eram câștigător de Cupa Campionilor şi eu!”
10:54
EXCLUSIVGică Hagi şi condiţia uriaşă pusă pentru a prelua naţionala României. “Revoluţie” totală în fotbalul românesc
10:44
S-a aflat care este suma pe care vrea Lyon să i-o plătească FCSB-ului pentru Joyskim Dawa
10:03
VIDEOLA Lakers – Golden State 129-101! Luka Doncic, omul meciului în ziua în care a împinit 27 de ani
9:40
Seară de coșmar pentru Cristiano Ronaldo! Lusitanul a ratat penalty și a ieșit accidentat din meciul cu Al-Fateh
9:25
Daniel Pancu a lipsit de la conferinţa de presă după Farul – CFR! A cerut ajutorul staff-ului medical
9:09
Ianis Zicu, show la conferinţa de presă: “Suntem călcaţi în picioare involuntar”
Vezi toate știrile
1 Filipe Coelho a făcut anunțul, după Craiova – Metaloglobus 2-1: „Este prima dată pentru acest club” 2 Excludere și retrogradare din Liga 1! Asta riscă FCSB dacă amenințările lui Gigi Becali devin realitate 3 “Caz penal” Ministrul Apărării s-a revoltat contra CSA, după ce a anunţat că vrea să schimbe legea pentru Steaua 4 Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Jucătorul pe care l-ar convoca în premieră la naţională 5 Gigi Becali a intrat în direct și a anunțat o decizie radicală după erorile de arbitraj de la Farul – CFR: „Nu ne mai prezentăm” 6 FotoDan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro!
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial