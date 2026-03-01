Cristi Chivu a închis gura contestatarilor, după 2-0 cu Genoa: „Nimic nu merge bine pentru unii” - Antena Sport

Inter nu a avut emoții în duelul cu Genoa și s-a impus cu scorul de 2-0. Distanța față de rivala AC Milan este acum de 13 puncte, însă gruparea lui Massimiliano Allegri are un meci mai puțin disputat.
La conferința de presă de la finalul partidei, tehnicianul român nu a ratat ocazia de a răspunde criticilor, mai ales după eliminarea rușinoasă din UEFA Champions League.
Cristi Chivu, la 13 puncte peste AC Milan
Inter a trecut repede peste eșecul cu Bodo/Glimt, din UEFA Champions League, iar echipa sa a câștigat un nou meci în Serie A. Cristi Chivu a avut un mesaj pentru contestatarii săi la finalul disputei cu Genoa.
„Eforturile lui Inter nu sunt niciodată suficiente? Este o narațiune care nu are nicio legătură cu realitatea. Echipei nu i se acordă niciodată credit pentru munca depusă în ultimii ani. Jucătorii sunt mereu sub control și nimic nu merge bine pentru unii.
Mergem înainte, încercând să facem lucrurile bine până la capăt. De ce se întâmplă asta? Trebuie să-i întrebați pe cei care au ceva împotriva a ceea ce a făcut echipa în ultimii ani.. (n. r. despre această serie) Crezând, muncind din greu, conștienți că în fotbal câștigi și pierzi, dar trebuie să muncești din greu pentru a fi competitiv”.
Cristi Chivu: „Am muncit din greu, fizic și mental”
„Am fost eliminați din Liga Campionilor cu două eșecuri, acasă și în deplasare. Am muncit din greu, fizic și mental, pentru a depăși mental acest șoc și pentru a reîncărca bateriile.
În acest moment mă gândesc doar la semifinala cu Como. Pentru mine, deocamdată, Milan nu există. Este un meci prea departe. Dar nu cred că sezonul se termină după derby. Vor mai fi 10 etape de jucat”, a declarat Cristi Chivu.
