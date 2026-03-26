A șasea cea mai slabă națională a lumii, prima victorie după 532 de zile. Un jucător de Liga a 5-a a decis meciul

Liechtenstein, naționala care ocupa până astăzi ocupa locul 205 în clasamentul FIFA, s-a impus într-un turneu amical contra Tanzaniei, echipă care la ediția trecută a Cupei Africii pe Națiuni a ajuns în optimile competiției.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mini-statul european s-a impus cu 1-0 grație golului marcat de Ferhat Saglam, jucător care evoluează în Liga a 5-a din Germania, la Eintracht Hohkeppel.

Liechtenstein, prima victorie din octombrie 2024 încoace

Naționala pregătită de neamțul Konrad Funfstuck este și ea angrenată în meciurile amicale din această perioadă în care se joacă și meciurile de baraj pentru Cupa Mondială, cum e cel dintre Turcia și România. De la ora 16:30, Liechtenstein a dat peste Tanzania în FIFA Series, un turneu amical organizat de forul mondial.

Țara aflată între Austria și Elveția pleca din postura clară de outsideră, în contextul în care se afla pe locul 205 în ierarhia FIFA, în timp ce africanii erau pe 113. Deși Tanzania era favorită, s-a văzut învinsă cu 1-0, iar Liechtenstein a semnat astfel prima victorie din octombrie 2024 încoace.

🚨 Liechtenstein 🇱🇮 𝑺’𝑰𝑴𝑷𝑶𝑺𝑬 face à la Tanzanie 🇹🇿 (0-1) ! 🌍😱

On parle d’une nation 1/8 finaliste de la dernière CAN…😰 pic.twitter.com/iNoH4rQelq

— 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) March 26, 2026