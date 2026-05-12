A venit verdictul! Victorie la masa verde și o amendă uriașă după ce fanii au pătruns pe teren și meciul a fost abandonat

Daniel Işvanca Publicat: 12 mai 2026, 17:14

Cadru din finalul meciului Slavia - Sparta Praga / Captură X

Weekend-ul trecut s-a jucat un meci incendiar între Slavia și Sparta Praga, care se putea dovedi decisiv în ceea ce privește lupta pentru câștigarea titlului.

Gazdele se îndreptau către o victorie dramatică, iar suporterii au pătruns pe teren în al șaptelea minut de prelungire, lucru care a dus la abandonul disputei.

Victorie la masa verde pentru Sparta Praga

Comisia de Disciplină din cadrul Federației de Fotbal din Cehia a reacționat rapid după ce suporterii Slaviei au pătruns pe teren în prelungirile partidei cu Sparta Praga. Trei jucători ai oaspeților au fost atacați, iar portarul Spartei a fost lovit cu o sticlă de bere în cap.

Jucătorii echipei oaspete au refuzat să iasă de la vestiare pentru a continua partida, iar prima măsură venită este una așteptată de toată lumea: victorie la masa verde pentru Sparta Praga.

Mai mult decât atât, Comisia a venit și cu o a doua sancțiune pentru clubul organizator, o penalitate sportivă în valoare de 400.000 de euro. Ultima măsură este închiderea completă a stadionului Slaviei Praga pentru patru meciuri.

