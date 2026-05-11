“Se iubeşte prea mult!” Gigi Becali e convins că Mirel Rădoi nu va reuşi în Turcia: “Din cauza mândriei”

Alex Masgras Publicat: 11 mai 2026, 16:01

Gigi Becali este de părere că Mirel Rădoi nu va avea succes în Turcia. Plecat luna trecută la Gaziantep, după câteva săptămâni petrecute la FCSB. Chiar dacă avea misiunea de a califica echipa lui Becali în preliminariile Conference League, fostul selecţioner a preferat să accepte oferta din Turcia.

Becali a vorbit despre începutul cu stângul al finului său în Turcia şi nu crede că acesta va reuşi. Cu toate acestea, patronul FCSB-ului nu se bucură de răul lui Mirel Rădoi.

Gigi Becali, despre Mirel Rădoi: “Nu îi convine nimic, imediat sare”

Becali consideră că Mirel Rădoi are probleme în cariera sa de antrenor din cauza mândriei:

“Nu râd de finul meu. Voi nu îl cunoașteți bine pe Mirel. El mai greșește că are niște mândrii, niște orgolii, dar ca om… Este de calitate mare, are suflet de copil. Din cauza mândriei face niște greșeli. Eu niciodată nu o să vorbesc și nu o să mă bucur de răul lui. Nu vorbesc urât despre el! Mirel Rădoi are o comoară de inimă.

El din cauza mândriei se iubește prea mult și el crede că orice chestie care l-ar afecta, imediat sare. Nu îi convine nimic. Muncește de dimineața până seara, mi-a zis și Meme că nu a văzut așa ceva. El nu va reuși în Turcia. Deși are suflet curat, el nu avea voie pe nașul lui să îl lase și dacă primea 7 milioane. Nu trebuia să îl intereseze, trebuia să stea până la final de sezon. El trebuia și putea să mă scoată din necaz”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

