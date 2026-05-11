Home | Fotbal | Fotbal extern | Doi români, aduşi de Dan Șucu la Genoa. Răzvan Raţ i-a recomandat

Doi români, aduşi de Dan Șucu la Genoa. Răzvan Raţ i-a recomandat

Radu Constantin Publicat: 11 mai 2026, 18:30

Comentarii
Doi români, aduşi de Dan Șucu la Genoa. Răzvan Raţ i-a recomandat
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Genoa caută să-şi asigure viitorul şi cu jucători români, iar recent Răzvan Raț i-a recomandat lui Dan Şucu doi tineri jucători români din Anglia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sunt deja trei fotbaliști români în cadrul academiei Genoa, care au planuri mari să ajungă la echipe de top: Ianis Dobrescu, Fernando Pellegrini și Mihai Calițoiu. De curând, Răzvan Raţ a făcut alte două recomandări.

În cadrul unui podcast, Răzvan Raț a anunțat că doi fotbaliști de la Eagles Football Academy au fost în probe la Genoa şi urmează să se ia o decizie în cazul lor.

“Genoa a testat și a luat jucători români la academie prin intermediul meu. Sunt trei juători români în acest moment la academie. Plus că am mai avut jucători români în probe, dar nu au confirmat.

Am mai avut săptămâna trecută (n.r. acum două săptămâni) la probe doi jucători români de la Eagles, academia din Anglia a lui Gabi Dumitru. Am vorbit cu directorul academiei și a spus că așteptăm rapoartele”, a declarat Răzvan Raț, la iamsport.

Reclamă
Reclamă

În prezent, Răzvan Raț ocupă o funcție de conducere importantă la clubul italian Genoa, fiind membru în Consiliul de Administrație.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
Observator
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
Alegerile anticipate, tot mai des pe buzele politicienilor. Cât de realist este acest scenariu? „AUR ar avea de câștigat”
Fanatik.ro
Alegerile anticipate, tot mai des pe buzele politicienilor. Cât de realist este acest scenariu? „AUR ar avea de câștigat”
21:43

LIVE TEXTFCSB – Unirea Slobozia 0-0. Tănase, şut cu mult peste poartă!
21:41

Iuliana Demetrescu, delegată la finala UEFA Women’s Champions League 2026
21:22

Verdictul lui Kyros Vassaras, după faza controversată din CFR Cluj – Univ. Craiova 0-0: „Sistemul nostru e aprobat și cerificat”
21:18

Patru jucători din fotbalul românesc, suspendați pentru pariuri! Decizia anunţată de FRF
21:07

Premieră istorică, la cursa la care Max Verstappen şi-a anunţat participarea!
20:45

VideoJurnal Antena Sport | Mondialul tuturor
Vezi toate știrile
1 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 2 Iuliu Mureşan a anunţat o revenire uriaşă la CFR Cluj! “M-a sunat aseară, să avem o discuţie” 3 Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii 4 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum” 5 Surpriză uriaşă la FCSB! Cine poate sta pe bancă la barajul din Conference League 6 „Nebunie” curată: au luat titlul cu un gol în minutul 90+16 chiar în fața marii rivale!
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1