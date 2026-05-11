Doi români, aduşi de Dan Șucu la Genoa. Răzvan Raţ i-a recomandat

Genoa caută să-şi asigure viitorul şi cu jucători români, iar recent Răzvan Raț i-a recomandat lui Dan Şucu doi tineri jucători români din Anglia.

Sunt deja trei fotbaliști români în cadrul academiei Genoa, care au planuri mari să ajungă la echipe de top: Ianis Dobrescu, Fernando Pellegrini și Mihai Calițoiu. De curând, Răzvan Raţ a făcut alte două recomandări.

În cadrul unui podcast, Răzvan Raț a anunțat că doi fotbaliști de la Eagles Football Academy au fost în probe la Genoa şi urmează să se ia o decizie în cazul lor.

“Genoa a testat și a luat jucători români la academie prin intermediul meu. Sunt trei juători români în acest moment la academie. Plus că am mai avut jucători români în probe, dar nu au confirmat.

Am mai avut săptămâna trecută (n.r. acum două săptămâni) la probe doi jucători români de la Eagles, academia din Anglia a lui Gabi Dumitru. Am vorbit cu directorul academiei și a spus că așteptăm rapoartele”, a declarat Răzvan Raț, la iamsport.