Antrenorul de la Al-Ain și-a făcut prima impresie despre Adrian Șut: "Sunt mulțumit" - Antena Sport

Antrenorul de la Al-Ain și-a făcut prima impresie despre Adrian Șut: “Sunt mulțumit”

Andrei Nicolae Publicat: 16 ianuarie 2026, 11:49

Adrian Șut, în timpul unui antrenament la Al-Ain / Facebook Al-Ain

Adrian Șut poate debuta pentru Al-Ain sâmbătă, când noua sa echipă o va întâlni pe Al-Wahda în etapa cu numărul 13 din campionatul Emiratelor Arabe Unite. Înainte de această partidă, antrenorul formației care l-a transferat pe Adrian Șut de la FCSB, Vladimir Ivic, a vorbit despre noul său elev și l-a lăudat pe mijlocaș.

Adrian Șut a fost transferat zilele trecute de la Al-Ain, după ce formația din Golf a plătit FCSB-ului suma de 1,5 milioane de euro în schimbul său. Mijlocașul de 26 de ani a participat deja la primele antrenamente alături de noua sa echipă, iar sâmbătă ar putea debuta în fața celor de la Al-Wahda.

Adrian Șut, remarcat de antrenorul de la Al-Ain

La conferința de presă premergătoare meciului care pune în față în față echipa de pe locul 1 din clasament (Al-Ain) cu cea de pe locul 3 (Al-Wahda), antrenorul lui Adrian Șut a vorbit despre achiziția sa. Vladimir Ivic s-a arătat mulțumit de condiția fizică a jucătorului din linia mediană, dar și de modul în care s-a prezentat la antrenamente.

Totuși, sârbul a ținut să îl pună în gardă pe fotbalistul venit de la FCSB și pe restul mijlocașilor de la echipă, spunând că se bucură că are concurență în linia mediană.

Adrian este un jucător care s-a alăturat echipei noastre acum câteva zile, a făcut câteva antrenamente cu noi și sunt mulțumit de condiția lui fizică. A venit din perioada de pregătire a echipei sale anterioare, s-a descurcat bine în cele 2-3 antrenamente de până acum și va fi disponibil pentru acest meci (n.r. – cu Al-Wahda).

În această poziție, avem câțiva jucători care au făcut treabă bună în trecut: Yahya Nader, Traore și, uneori, Palacios. Când avem nevoie de ei să joace în această poziție, toți au făcut treabă bună. Va fi o concurență bună între ei“, a spus Vladimir Ivic la conferința de presă.

Duelul dintre Al-Ain și Al-Wahda, care se va disputa pe terenul noii echipe a lui Șut, va avea loc sâmbătă de la ora 17:45.

